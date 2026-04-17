Terbuka untuk Generasi Muda, Program Petani Milenial 2026 Kementan RI Tawarkan Peluang Emas

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) kembali membuka pendaftaran program Petani Milenial 2026. Program strategis ini dirancang untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian, menawarkan potensi penghasilan signifikan hingga Rp10 juta per bulan, fasilitas asuransi, serta pelatihan untuk menjadi petani modern dan wirausahawan pangan sukses. Informasi lebih lanjut mengenai perbedaan dengan Brigade Pangan, persyaratan, dan cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Kementan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) kembali membuka gerbang peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dan berkembang di sektor vital pertanian melalui Program Petani Milenial 2026. Inisiatif strategis ini didesain khusus untuk membangkitkan minat dan partisipasi kaum milenial dalam pembangunan pertanian nasional.

Program ini tidak hanya sekadar merekrut, tetapi juga memberikan bekal dan dukungan agar para peserta dapat bertransformasi menjadi petani modern yang inovatif dan wirausahawan pangan yang sukses di masa depan. Dengan bergabung dalam program ini, generasi muda berkesempatan menjadi agen perubahan besar di sektor pertanian, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan stabil secara finansial. Potensi penghasilan yang ditawarkan sangat menarik, mencapai angka Rp10 juta per bulan, sebuah prospek yang jarang ditemukan di sektor lain bagi lulusan baru atau mereka yang baru memulai karier. Ditambah lagi dengan adanya fasilitas asuransi, program ini memberikan jaminan tambahan untuk keamanan dan kesejahteraan peserta. Pendaftaran program Petani Milenial 2026 secara resmi dilakukan secara daring (online) untuk memudahkan akses bagi seluruh calon peserta di seluruh penjuru negeri. Proses pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Kementan RI di https://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi/. Setelah mengakses situs tersebut, calon peserta akan diminta untuk memilih opsi Pelatihan Petani Milenial. Tahap selanjutnya adalah memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode captcha yang tertera untuk melanjutkan ke formulir pendaftaran. Formulir ini akan memuat serangkaian data pribadi yang perlu diisi secara lengkap dan akurat, mencakup nama lengkap, tanggal lahir, lokasi domisili, hingga informasi relevan lainnya yang mendukung proses seleksi dan pendataan. Unggahan resmi yang menyertai informasi pendaftaran biasanya dilengkapi dengan menu daftar yang akan mengarahkan langsung ke halaman situs web tersebut, memastikan calon peserta diarahkan ke jalur pendaftaran yang sah dan terverifikasi. Penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi untuk menghindari informasi yang keliru atau hoaks. Konsep Petani Milenial sendiri bukanlah hal baru, melainkan telah diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 04 Tahun 2019. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Kementan dalam upaya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang unggul, khususnya yang berasal dari kalangan generasi muda dengan rentang usia antara 19 hingga 39 tahun. Program ini memiliki fokus yang jelas untuk regenerasi petani, memastikan keberlanjutan sektor pertanian dengan tenaga-tenaga muda yang melek teknologi dan memiliki orientasi bisnis. Penelusuran lebih lanjut, termasuk melalui akun Instagram resmi Kementan di @kementerianpertanian, mengindikasikan adanya perbedaan antara program Petani Milenial dan Brigade Pangan. Keduanya merupakan program unggulan Kementan yang melibatkan anak muda di sektor pertanian, namun memiliki peran dan fokus yang sedikit berbeda. Program Petani Milenial secara garis besar adalah program pelatihan untuk mempersiapkan generasi milenial menjadi petani modern dan pengusaha sukses di bidang pangan. Sementara itu, Brigade Pangan adalah sebuah unit atau kelompok yang terdiri dari para Petani Milenial yang telah terpilih dan terlatih, yang kemudian berperan sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan pertanian modern. Satu kelompok Brigade Pangan biasanya terdiri dari 15 orang yang bersama-sama mengelola lahan pertanian sekitar 200 hektare, dengan potensi penghasilan yang sangat menjanjikan. Dalam sebuah kesempatan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara pendaftaran untuk menjadi bagian dari Brigade Swasembada Pangan, yang merupakan salah satu wujud nyata dari program Petani Milenial. Menurutnya, langkah awal bagi calon petani yang berminat untuk bergabung adalah dengan mendatangi langsung kantor dinas-dinas pertanian yang ada, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi. Kehadiran langsung ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, berkonsultasi, dan memahami proses serta persyaratan lebih lanjut. Idha juga menekankan kembali mengenai potensi pendapatan yang sangat prospektif bagi setiap petani yang tergabung dalam program ini. Ia menyebutkan bahwa potensi pendapatan lebih dari Rp10 juta per bulan dapat dicapai, dan ini dihitung berdasarkan model swakelola bagi hasil yang adil antara lapangan usaha pertanian dan para petani. Perhitungan ini didasarkan pada pendapatan dari produksi primer hingga hasil penjualan, di mana harga Gabah Kering Giling (GKG) yang mencapai Rp6.000 per kilogram menjadi salah satu acuan penting dalam kalkulasi tersebut. Angka ini menunjukkan daya tarik finansial yang kuat dari sektor pertanian ketika dikelola dengan pendekatan yang modern dan profesional, sejalan dengan semangat program Petani Milenial. Jika Anda memiliki informasi terkait hoaks yang perlu ditelusuri dan diverifikasi, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui email cekfakta.liputan6@kly.id. Selalu kritis dan verifikasi setiap informasi yang Anda terima





