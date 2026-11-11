Teras rumah di daerah padat tetap estetik bisa disulap menjadi sudut favorit untuk bersantai. Pemilihan tanaman, warna dan furnitur sederhana dapat memberi suasana lebih segar.

Teras rumah di daerah padat tetap estetik bisa disulap menjadi sudut favorit untuk bersantai. Pemilihan tanaman, warna dan furnitur sederhana dapat memberi suasana lebih segar.

Tanpa memerlukan halaman luas, teras sempit pun bisa menjadi area cantik dan nyaman. Konsep teras rumah daerah padat tetap estetik juga cocok diterapkan pada hunian di gang kecil. Bagi Anda pemilik rumah di permukiman padat, menata teras bisa dimulai dari hal sederhana. Gunakan furnitur ringkas, tambahkan tanaman hias, lalu pilih dekorasi secukupnya.

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Teras Sempit Tetap Cantik

Model pertama ini paling mudah dan paling murah. Dinding teras dicat dengan warna putih tulang atau krem hangat dengan finishing doff, lantai keramik polos abu-abu muda, lalu pintu utama dicat dengan satu warna tegas seperti hijau sage tua, biru navy, atau terakota. Pintu kayu bisa dicat dengan cat kayu dan besi. Biaya totalnya umumnya di bawah Rp 600.000.

Kalau lantai sudah penuh, manfaatkan dinding. Rak besi hitam bertingkat, panel kawat ram yang ditempel ke tembok, atau deretan pot gantung putih berdiameter 15 sampai 20 cm bisa jadi 'wallpaper hijau' yang hidup. Pilihan lainnya adalah membuat teras kecil terasa lebih besar dengan mengarahkan pandangan ke atas. Untuk itu, pilih tanaman sesuai cahaya mulai dari pakis, sirih gading (pothos) dan lidah mertua yang termasuk pilihan aman.

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Di rumah padat, solusi untuk kursi teras sering jadi masalah adalah bangku permanen dari bata ringan sepanjang 120 sampai 150 cm, tinggi sekitar 45 cm, diaci halus lalu dicat senada dinding. Biaya materialnya umumnya di kisaran Rp 500.000 sampai Rp 1 juta. Pengerjaannya sekitar dua hari termasuk waktu tunggu acian kering. Untuk menciptakan suasana lebih menyenangkan, tambahkan bantal duduk outdoor dari kain tahan air.

Solusi Lantai Teras Kecil

Kalau ingin mengganti lantai teras polos dengan keramik motif bergaya tegel kunci khas rumah Indonesia lama, atau motif terrazzo dan geometris hitam putih, ukuran 20 x 20 cm atau 30 x 30 cm cocok untuk teras kecil karena polanya tidak terlihat terpotong-potong.