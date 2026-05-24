Ten Days of Dzulhijjah: Importance and Benefits

The 10 days of Dzulhijjah, the month of Dzulhijjah, are considered a time of great importance and significance for Muslims. These days are associated with the performance of the Hajj and Eid al-Adha, two major religious festivals. The 10 days of Dzulhijjah are also known to have great spiritual significance and are considered a time for Muslims to increase their spiritual devotion and perform acts of worship. The text discusses the importance of these days and the hadiths that highlight their significance.

Menjadi salah satu waktu istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh. Selain identik dengan pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha, sepuluh hari pertama di bulan ini juga dikenal memiliki keutamaan besar di sisi Allah SWT.

Sebab itu, banyak umat Islam memanfaatkan momentum tersebut untuk mendekatkan diri melalui puasa sunnah, sedekah, dzikir, hingga membaca Al-Qur’an. Meski status sebagian hadits mengenai keutamaan puasa Tarwiyah diperdebatkan para ulama hadits, para ulama tetap menganjurkan umat Islam untuk menghidupkan hari-hari awal Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh, termasuk berpuasa. Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan besarnya pahala puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Hadits tersebut berbunyi: Puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa setahun.

Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa dua tahun. (HR Abus Syekh Al-Ishfahani dan Ibnun Najar). Meski demikian, sebagian ulama hadits menilai riwayat tersebut memiliki kelemahan karena terdapat perawi yang dianggap bermasalah. Karena itu, hadits ini tidak dijadikan hujjah utama dalam penetapan hukum.

Walaupun hadits khusus tentang puasa Tarwiyah diperselisihkan, anjuran untuk beribadah pada 10 hari pertama Dzulhijjah tetap memiliki dasar kuat dari sejumlah hadits shahih. Salah satunya adalah riwayat dari Ibnu Abbas RA berikut: Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Tiada ada hari lain yang disukai Allah SWT untuk diisi dengan ibadah sebagaimana (kesukaan-Nya pada) sepuluh hari ini. (HR At-Tirmidzi). Hadits tersebut menunjukkan bahwa amal saleh pada awal Dzulhijjah memiliki kedudukan sangat istimewa.

Karena itu, puasa sunnah yang dilakukan pada hari-hari tersebut termasuk amalan yang dianjurkan.

Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban merupakan momentum besar yang dinantikan umat Muslim setiap tahunnya.





