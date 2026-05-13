Temuan flora Indonesia yang belum terdokumentasi

Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya kawasan Wallacea dan wilayah timur Indonesia, masih menyimpan potensi keanekaragaman anggrek yang belum terdokumentasi. Eksplorasi lapangan dan kajian koleksi herbarium perlu terus diperkuat untuk memperkaya data biodiversitas nasional.

Temuan ini menegaskan bahwa kawasan Wallacea dan wilayah timur Indonesia masih menyimpan potensi flora yang sangat besar namun belum terdokumentasi sepenuhnya dalam basis data ilmiah nasional.

Dokumentasi sepuluh spesies ini merupakan hasil kolaborasi panjang periode 2020 hingga 2024 antara BRIN dengan Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE) BRIN, Aninda Retno Utami Wibowo, menjelaskan bahwa tim melakukan serangkaian metode ilmiah ketat mulai dari eksplorasi lapangan, dokumentasi morfologi, hingga analisis perbandingan dengan koleksi herbarium nasional dan internasional.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya kawasan Wallacea dan wilayah timur Indonesia, masih menyimpan banyak potensi keanekaragaman anggrek yang belum terdokumentasi. Eksplorasi lapangan dan kajian koleksi herbarium perlu terus diperkuat untuk memperkaya data biodiversitas nasional," ujar Aninda dikutip Antara. Anggrek yang aslinya berasal dari Australia ini ternyata juga memiliki populasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pergeseran dan perluasan data distribusi ini menjadi catatan penting bagi para ahli botani dalam memahami migrasi dan evolusi tanaman di kawasan Asia-Pasifik.

Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Lankesteriana Volume 26 (1) Tahun 2026 ini diharapkan tidak berhenti pada dokumentasi saja. Aninda menekankan bahwa data akurat mengenai spesies dan habitatnya adalah kunci utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan alam.

"Dokumentasi spesies yang akurat diperlukan untuk mendukung perlindungan habitat serta penguatan kebijakan konservasi berbasis data ilmiah," ucap Aninda. Penemuan ini menjadi bukti bahwa keterlibatan berbagai lembaga penelitian dan yayasan konservasi lokal sangat krusial dalam memetakan harta karun hijau Indonesia yang masih tersembunyi di dalam hutan-hutan pedalaman. Kompas.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership.

Ditjen Pas: Semua Warga Binaan Berhak Dapat Pendidikan, Bukan Hanya Ferdy Sambo Jaksa Agung soal Gunungan Uang Rp 10 Triliun: Bukan Hanya Seremonial Tapi Bukti KPK Duga Ada Upaya Hambat Penyidikan Kasus Bea Cukai Usai Geledah Rumah Heri Black Sinyal Bahaya dari Timur Indonesia: Burung Merpati Hijau Kini di Ambang Kepunahan Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Kompas.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim Kompas.com Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi Kompas.com. Kompas.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penelitian Indonesia Wallacea Wilayah Timur Indonesia Flora Keanekaragaman Anggrek Documentasi Eksplorasi Lapangan Kajian Koleksi Herbarium Data Biodiversitas Nasional Kebijakan Perlindungan Alam Keberlanjutan Jurnalisme Kontribusi Finansial Platform Resmi Kebijakan Konservasi Berbasis Data Ilmiah Kebijakan Perlindungan Habitat Keberlanjutan Layanan Pengembangan Konten Operasional Redaksi Kebijakan Konservasi Berbasis Data Ilmiah Kebijakan Perlindungan Habitat Keberlanjutan Layanan Pengembangan Konten Operasional Redaksi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bank Danamon Teken Penjajakan Integrasi dengan MUFG IndonesiaBank Danamon Indonesia menjajaki integrasi dengan MUFG Indonesia.

Read more »

Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Jepang 12 Mei 2026Prediksi Indonesia U-17 vs Jepang, Skor Indonesia U-17 vs Jepang, Jadwal Indonesia U-17 vs Jepang, Susunan pemain Indonesia U-17 vs Jepang

Read more »

PSSI dan Mantan Pelatih Timnas Indonesia Dukung WOSPAC Barcelona di Indonesia, Buka Jalan Talenta ke SpanyolWOSPAC Barcelona akan menjebatani pesepakbola Indonesia untuk menimba ilmu di Barcelona.

Read more »

Pengamat: MBG Jadi Fondasi Penting dan Strategis SDM Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045Berita Pengamat: MBG Jadi Fondasi Penting dan Strategis SDM Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 terbaru hari ini 2026-05-12 13:32:26 dari sumber yang terpercaya

Read more »