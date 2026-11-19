PT Telkom Indonesia meraih Gold Winner Asia ESG Positive Impact Award 2026 kategori Talent Management melalui program pengembangan pemimpin digital yang berkelanjutan.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Gold Winner di ajang Asia ESG Positive Impact Award 2026. Kemenangan ini diraih melalui program pengembangan talenta digital yang disebut sebagai People Development Program: Building Future-Ready Digital Leaders Across Regions. Penghargaan ini secara khusus diterima oleh Muhammad Subhan Iswahyudi, yang menjabat sebagai Senior General Manager di Telkom Corporate University (Telkom CorpU). Inisiatif ini merupakan bagian integral dari pilar Empower Our People dalam strategi GoZero% Sustainable Action by Telkom Indonesia. Program tersebut dirancang untuk menyiapkan pemimpin masa depan dengan kompetensi yang relevan guna memperkuat kinerja organisasi dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Mekanisme Penjurian dan Standar ESG

Asia ESG Positive Impact Award 2026 merupakan ajang apresiasi global bagi perusahaan yang memiliki inisiatif Environmental, Social, and Governance atau ESG dengan dampak positif dan terukur. Proses penjurian yang ketat melibatkan pakar dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk menilai kredibilitas setiap program. Ernst & Young atau EY bertindak sebagai mitra penilaian independen yang memastikan standar objektivitas tinggi dalam setiap evaluasi. Kategori Talent Management ini menjadi bukti nyata bahwa upaya Telkom dalam menyiapkan pemimpin digital telah diakui secara regional sebagai praktik terbaik. Program ini mengintegrasikan pengembangan kompetensi, coaching dan mentoring, experiential learning, serta riset dan inovasi untuk memastikan kesiapan talenta.

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Strategi Pengembangan Kapabilitas Digital

Telkom Indonesia menerapkan pendekatan yang sangat terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan bisnis dalam pengembangan program ini. Inisiatif tersebut dirancang oleh unit Talent Management Policy dan dioperasionalisasikan melalui kolaborasi bersama Telkom Corporate University Center atau TCUC serta Assessment Corporate University atau ACI. Fokus pengembangan mencakup domain strategis TelkomGroup, mulai dari layanan Business to Consumer atau B2C, Business to Business atau B2B, infrastruktur digital, hingga penguatan kapabilitas kepemimpinan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pengembangan talenta selaras dengan tantangan industri telekomunikasi digital yang terus berubah dan berkembang pesat setiap harinya.

Komitmen Willy Saelan terhadap Keberlanjutan

Willy Saelan menyampaikan bahwa pengembangan talenta dan penerapan ESG perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan yang solid dan tidak terpisahkan. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar tujuan akhir, melainkan validasi atas upaya perusahaan dalam menerapkan praktik yang mendukung keberlanjutan bisnis secara konsisten. Pengakuan yang diperoleh bukan untuk sekadar mendapatkan apresiasi, tetapi menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan sudah berada pada arah yang tepat dan terukur. Setiap inisiatif keberlanjutan harus memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dalam jangka panjang melalui standar keberhasilan yang jelas dan dampak yang dapat dirasakan.

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Integrasi DEI dan Lestari Award 2026

Lebih lanjut, Willy menekankan bahwa keberlanjutan perlu terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari dan menjadi pertimbangan sejak suatu kebijakan maupun produk dirancang. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, hal ini tercermin melalui kebijakan pengembangan talenta yang memperhatikan Diversity, Equity, and Inclusion atau DEI. Pendekatan tersebut mendorong setiap insan perusahaan untuk memahami kontribusi pekerjaannya terhadap penciptaan dampak positif yang berkelanjutan. Telkom juga meraih peringkat pertama pada Lestari Award 2026 di kategori Talent Management melalui inisiatif yang sama di tingkat nasional, menunjukkan konsistensi yang kuat.

Kredibilitas 3C Awarding Framework

Rangkaian pencapaian ini memperlihatkan konsistensi Telkom dalam mengembangkan ekosistem pembelajaran dan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan industri digital global. Pencapaian ini juga mencerminkan kualitas program pengembangan talenta Telkom yang selaras dengan prinsip 3C Awarding Framework secara komprehensif. Ketiga prinsip tersebut meliputi Calibration, Competency, dan Credibility yang mencakup konsistensi penilaian dan pembuktian kapabilitas program. Pengakuan dari pihak eksternal memperkuat kredibilitas inisiatif pengembangan talenta Telkom sebagai pemimpin industri yang berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan.