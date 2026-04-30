Telkom Luncurkan Program SOBIZ untuk Memberdayakan Perempuan dalam Ekonomi Digital

Telkom Indonesia meluncurkan program Sobat Indibiz (SOBIZ) sebagai inisiatif pemberdayaan ekonomi digital bagi komunitas, ibu rumah tangga, dan pelaku UKM perempuan. Program ini dirancang untuk membuka peluang usaha melalui pemasaran layanan digital Indibiz, sehingga perempuan dapat memperoleh penghasilan tambahan dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Telkom Indonesia melalui divisi Telkom Solution secara resmi meluncurkan program Sobat Indibiz (SOBIZ) dalam rangkaian acara Kartini BISA Fest yang digelar beberapa waktu lalu. Program ini dirancang sebagai wadah pemberdayaan ekonomi digital bagi komunitas, ibu rumah tangga, dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perempuan di seluruh Indonesia.

SOBIZ hadir sebagai inisiatif strategis untuk membuka peluang usaha melalui pemasaran layanan digital Indibiz, sehingga perempuan dapat memperoleh penghasilan tambahan dan berkontribusi lebih aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. OVP Enterprise Marketing Regional Management Telkom, Reni Yustiani, menyatakan bahwa program SOBIZ merupakan langkah konkret Telkom dalam memperluas akses ekonomi digital bagi perempuan. Menurut Reni, perempuan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan memanfaatkan peluang usaha berbasis digital.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% atau sekitar 37 juta pelaku UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Angka ini menjadi landasan penting bagi Telkom untuk terus menghadirkan program yang dapat memperkuat kapasitas, kemandirian, serta daya saing perempuan pelaku usaha di berbagai daerah. Melalui program SOBIZ, pelaku UKM perempuan dapat bergabung sebagai agen dan memperoleh berbagai insentif menarik, termasuk pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan.

Peserta juga memiliki kesempatan untuk memperluas jejaring usaha melalui komunitas UKM serta ekosistem digital Telkom. Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui laman resmi sobiz.indibiz.co.id. Lina, salah satu pelaku usaha perempuan yang menghadiri peluncuran SOBIZ, menyatakan bahwa program ini memberikan banyak nilai tambah, seperti peluang untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Lina juga mengutip pernyataan dari pengusaha legendaris Warren Buffet, yang mengatakan, Jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan.

Telkom memaknai teknologi sebagai sarana yang tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga membuka peluang dan memberdayakan lebih banyak perempuan Indonesia untuk tumbuh bersama ekonomi digital. Bagi Telkom, teknologi harus semakin berdampak dan bermanfaat bagi para pelaku usaha, khususnya perempuan yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang informasi & komunikasi serta penyedia jasa & jaringan telekomunikasi





Telkom Indonesia Sobat Indibiz Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Digital UKM Perempuan

