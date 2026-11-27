PT Telkom Indonesia melalui program TESA menanam 1.000 bibit mangrove di Desa Banyuurip, Gresik. Inisiatif ini bertujuan mengurangi abrasi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau yang dikenal dengan sebutan TelkomGroup secara resmi meluncurkan aksi nyata berupa penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur. Kegiatan besar ini dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yang menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian lingkungan strategis. Dalam satu kesempatan, sebanyak 1.000 bibit mangrove ditanam secara massal oleh para karyawan yang tergabung dalam unit kegiatan karyawan.

Mekanisme Penanaman dan Lokasi Strategis

PT Telkom Indonesia memusatkan aktivitas penanaman mangrove tersebut pada sejumlah titik pesisir yang secara khusus memerlukan penguatan vegetasi alami. Langkah ini diambil sebagai respon langsung terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi di wilayah tersebut. Lokasi di Desa Banyuurip dipilih karena merupakan area kritis yang rentan terhadap ancaman erosi dan abrasi pantai.

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Proses penanaman dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli dari TelkomGroup yang memastikan bibit ditanam pada kedalaman dan jarak yang tepat. Hal ini sangat penting untuk memaksimalkan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) dari setiap pohon mangrove yang ditanam. Fokus pada titik-titik rawan memungkinkan efektivitas perlindungan pantai dapat tercapai secara optimal dan terukur.

Kolaborasi Karyawan TESA dan Masyarakat Lokal

Kegiatan ini mengikutsertakan karyawan TelkomGroup yang berada dalam struktur Telkom Employee Social Activity atau biasa disingkat TESA. Partisipasi aktif para staf menunjukkan komitmen internal perusahaan terhadap isu lingkungan dan sosial. Mereka bekerja berdampingan langsung dengan masyarakat setempat untuk menyelesaikan tugas penanaman secara gotong royong.

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Keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini mencerminkan pentingnya strategi kolaborasi multi-pihak dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehadiran karyawan perusahaan juga berfungsi sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap pemulihan habitat biota laut yang ada di sekitar pesisir. Sinergi antara dunia usaha dan komunitas lokal diharapkan dapat menciptakan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.

Dampak Lingkungan dan Posisi Hery Susanto

Senior General Manager Social Responsibility dari PT Telkom Indonesia, Hery Susanto, menegaskan bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ia menyatakan bahwa upaya ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dunia usaha dan karyawan perusahaan memiliki peran vital dalam mendukung gerakan konservasi alam.

Upaya rehabilitasi kawasan pesisir ini memiliki dampak langsung terhadap pengurangan risiko abrasi di Kabupaten Gresik. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi positif dalam menjaga keberlangsungan hidup berbagai spesies biota laut. Pemulihan ekosistem mangrove akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi masyarakat pesisir dan industri perikanan lokal.

Langkah Selanjutnya dan Dampak Jangka Panjang

Komitmen PT Telkom Indonesia tidak berhenti pada satu kali penanaman, melainkan merupakan bagian dari inisiatif keberlanjutan yang berkelanjutan. Mereka terus mendorong kontribusi nyata melalui berbagai program lain yang serupa di masa depan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat konservasi dapat dirasakan secara terus-menerus oleh generasi mendatang.

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Masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat memantau perkembangan kondisi ekosistem di Desa Banyuurip secara berkala. Keberhasilan program ini akan menjadi model bagi perusahaan telekomunikasi lain untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Dampak positif dari pemulihan mangrove akan terlihat dari meningkatnya biodiversitas dan berkurangnya dampak bencana alam pesisir.