Telkom dan PGN Jalin Kemitraan Strategis untuk Dorong Green Data Center dan Transisi Energi

Telkom dan PGN sepakat berkolaborasi dalam upaya integrasi infrastruktur digital dengan energi rendah karbon. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendukung operasional green data center yang berkelanjutan dan mempercepat transisi energi nasional. Kolaborasi ini mencakup penyediaan energi bersih untuk data center TelkomGroup dan pengembangan ekosistem digital berkelanjutan.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ( Telkom ) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ( PGN ) resmi menjalin kolaborasi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kesepakatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan infrastruktur digital dengan pasokan energi rendah karbon, sebagai langkah konkret dalam mendukung operasional green data center yang berkelanjutan.

Penandatanganan penting ini dilaksanakan di Jakarta pada hari Jumat, 10 April, yang dihadiri oleh jajaran direksi dari kedua perusahaan, termasuk Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dan Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto. Hadir pula Senior Director of Business Performance and Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto, Direktur Strategic Portfolio Telkom Seno Soemadji, Direktur Keuangan PGN Catur Dermawan, dan Direktur Strategi & Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra, sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan transformasi digital dan transisi energi nasional. Kerja sama ini menandai langkah krusial dalam upaya TelkomGroup menjadi pemain utama dalam industri digital dan mendorong Indonesia sebagai pusat digital regional. Kolaborasi ini juga sejalan dengan komitmen PGN untuk memperluas peran sebagai penyedia energi bersih dan mendukung transisi energi di Indonesia. Dalam kerja sama ini, Telkom mengambil peran sebagai pengembang ekosistem digital dan data center, yang memiliki kebutuhan akan pasokan energi rendah emisi, termasuk biomethane, untuk mendukung operasional data center TelkomGroup. PGN, di sisi lain, akan berperan sebagai penyedia energi, dengan memanfaatkan biomethane yang berasal dari limbah minyak kelapa sawit di wilayah Sumatra. Ruang lingkup kerja sama mencakup studi bersama untuk menjajaki implementasi energi hijau pada ekosistem data center TelkomGroup, baik di dalam maupun di luar negeri. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan ketersediaan sumber energi hijau yang andal, yang merupakan faktor kunci dalam pengembangan data center generasi baru yang efisien dan berkelanjutan. Bhimo Aryanto, dari Danantara Indonesia, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar BUMN dan juga mitra global. Sinergi ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital regional. Dian Siswarini, dari Telkom, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan mendukung kesiapan energi yang bersih dan efisien untuk pengembangan data center yang berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat kedaulatan digital Indonesia dan mendorong Indonesia sebagai pusat digital regional, sejalan dengan ambisi TelkomGroup untuk menjadi raksasa infrastruktur digital di kawasan. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, terdapat lima wilayah strategis pengembangan data center TelkomGroup di Indonesia yang potensial didukung oleh pasokan energi PGN, yaitu Cikarang, Batam, Serpong, Sentul, dan Surabaya. Wilayah-wilayah ini telah terintegrasi dengan jaringan pipa gas eksisting PGN, yang memungkinkan optimalisasi infrastruktur yang ada dan membuka peluang untuk pengembangan jaringan baru. Arief Kurnia Risdianto, dari PGN, menyoroti peran strategis biomethane sebagai penggerak utama transformasi bisnis PGN menuju era rendah karbon. PGN telah bertransformasi dari sekadar penyedia gas bumi konvensional menjadi penyedia energi bersih yang menjadi fondasi bagi infrastruktur masa depan. Inisiatif biomethane untuk data center ini akan membuka peluang nilai tambah baru dan mendukung transisi energi nasional. Selain memperkuat kerja sama domestik dengan PGN, TelkomGroup juga terus memperluas kolaborasi global dalam pengembangan ekosistem green digital infrastructure. Salah satunya adalah melalui kemitraan dengan Sembcorp Development Ltd, melalui entitas data center TelkomGroup, NeutraDC. Kerja sama ini telah terjalin sejak tahun 2025 dan difokuskan pada eksplorasi integrasi antara infrastruktur digital, platform, serta layanan energi berkelanjutan. Kolaborasi global ini mencakup pengembangan solusi terintegrasi berbasis energi rendah karbon untuk mendukung operasional serta kebutuhan pelanggan enterprise





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telkom PGN Green Data Center Transisi Energi Kolaborasi

United States Latest News, United States Headlines

