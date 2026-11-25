Telkom Indonesia melaporkan pendapatan naik 4,12% menjadi Rp 75,88 triliun di semester I 2026. Namun, beban pajak yang meningkat drastis menekan laba bersih turun menjadi Rp 13,57 triliun.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan operasional di semester pertama tahun 2026, namun kinerja laba bersih perusahaan mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 25 November 2026, pendapatan perusahaan tercatat sebesar Rp 75,88 triliun.

Detail Kinerja Keuangan Semester I 2026

Pertumbuhan pendapatan ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,12% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang bernilai Rp 72,88 triliun. Peningkatan top line ini memberikan fondasi yang kuat bagi solidnya kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan selama enam bulan pertama tahun berjalan. Dengan demikian, daya tarik bisnis inti Telkom tetap terjaga meskipun ada fluktuasi pada bagian bawah laporan laba rugi.

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Sejalan dengan meningkatnya pendapatan, laba usaha juga berhasil tumbuh menjadi Rp 19,38 triliun dari posisi sebelumnya sebesar Rp 19,17 triliun pada semester I 2025. Kondisi positif ini juga berdampak pada laba sebelum pajak penghasilan yang turut terdongkrak. Posisi laba sebelum pajak tercatat naik menjadi Rp 18,04 triliun hingga akhir Juni 2026, dari posisi awal sebesar Rp 17,41 triliun.

Analisis Penurunan Laba Bersih

Meskipun pendapatan dan laba usaha meningkat, perolehan laba bersih Telkom justru mengalami koreksi negatif. Laba periode berjalan tercatat sebesar Rp 13,57 triliun pada semester I 2026, yang merupakan penurunan sebesar 3,83% dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 14,12 triliun. Penurunan ini menjadi fokus utama investor dalam menilai efisiensi fiskal perusahaan.

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Penyebab utama tekanan pada bottom line adalah lonjakan beban pajak penghasilan bersih yang meningkat secara signifikan. Beban pajak naik menjadi Rp 4,47 triliun, dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp 3,29 triliun pada semester I 2025. Lonjakan biaya fiskal ini langsung berdampak pada laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menyusut menjadi Rp 9,96 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 10,78 triliun. Di sisi lain, laba yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali tercatat naik dari Rp 3,33 triliun menjadi Rp 3,62 triliun. Kondisi ini turut mempengaruhi indikator kinerja per saham. Laba per saham dasar atau earnings per share TLKM terkoreksi menjadi Rp 100,75 per saham, dibandingkan dengan Rp 108,85 per saham pada semester I 2025.

Posisi Laba Komprehensif dan Atribusi

Di sisi lain, jumlah laba komprehensif periode berjalan masih mencatatkan pertumbuhan tipis. Laba komprehensif tercatat sebesar Rp 14,31 triliun pada semester I 2026, naik dari posisi sebelumnya sebesar Rp 14,24 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Namun, rincian atribusinya menunjukkan perubahan struktur kepemilikan laba.

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp 10,50 triliun, yang mengalami penurunan dari Rp 10,91 triliun pada semester I 2025. Bagian kepentingan nonpengendali meningkat menjadi Rp 3,81 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 3,33 triliun. PT Telkom Indonesia sebagai BUMN informasi dan telekomunikasi ini tetap menjaga stabilitas operasional meskipun ada tekanan pada laba bersih akibat faktor pajak.