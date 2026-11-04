Teleskop Swift Jatuh ke Bumi 4 November 2026, Potensi Risiko Sangat Kecil

Teleskop Swift dijadwalkan masuk kembali ke atmosfer pada 4 November 2026. Sebagian besar hancur terbakar dengan risiko risiko mengenai daratan hanya 1 banding 2100.

Observatorium Neil Gehrels Swift atau yang lebih dikenal sebagai teleskop luar angkasa Swift resmi dijadwalkan untuk melakukan reentry ke atmosfer Bumi pada Rabu, 4 November 2026. Perhitungan terakhir dari perusahaan konsultan Amerika Serikat, Aerospace Corporation, menandai momen tersebut terjadi pada pukul 10.

19 waktu universal atau setara dengan pukul 17.19 WIB. Ketidakpastian waktu kedatangan objek ini hanya berkisar sekitar dua jam dari prediksi utama.

Sementara itu, prakiraan terbaru yang dirilis oleh Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRA BRIN menempatkan waktu masuk atmosfer pada pukul 12.42 UT atau pukul 19.42 WIB pada hari yang sama. Data pengamatan yang diambil pada Rabu pukul 04.22 WIB menunjukkan ketinggian objek masih berada di 178,6 kilometer. Objek tersebut akan memasuki atmosfer secara aktif saat ketinggiannya mencapai 120 kilometer.

Mekanisme Reentry dan Lokasi Jatuhan Teleskop Swift

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menjelaskan pada Rabu siang bahwa prediksi waktu akan terus diperbarui seiring dengan penyempitan rentang ketidakpastian masuk ke atmosfer. Perubahan prediksi ini akan terjadi dalam hitungan menit mendekati momen utama. Perhitungan sebelumnya dari Angkatan Antariksa AS pada Senin, 2 November, memproyeksikan reentry terjadi pada pukul 03.30 waktu pantai timur AS atau pukul 15.30 WIB.

Teleskop ini jatuh ke Bumi secara tidak terkendali, sehingga lokasi pasti jatuhnya sisa-sisa sampah antariksa di permukaan tanah tidak dapat ditentukan dengan presisi. Namun, karena inklinasi orbit Swift sebesar 20,6 derajat, area yang rentan terhadap jatuhan objek terletak di antara 20,6 derajat lintang utara dan 20,6 derajat lintang selatan. Wilayah geografis di sekitar garis khatulistiwa berada dalam kategori kerentanan tinggi berdasarkan zona orbit ini.

Sikap Stakeholder dan Prediksi Risiko Kematian

NASA memperkirakan peluang sisa teleskop yang tidak habis terbakar untuk melukai manusia atau properti di permukaan Bumi sangat kecil, dengan rasio probabilitas satu banding 2.100. Darren McKnight, peneliti senior di LeoLabs yang berbasis di Menlo Park, California, menyatakan bahwa Swift kemungkinan besar akan hancur secara signifikan saat memasuki lapisan atmosfer. Proses ini memastikan potensi korban jiwa di darat hampir tidak ada.

Ketinggian satelit yang semakin rendah menunjukkan gaya hambatan di orbit rendah Bumi atau LEO dan aktivitas Matahari yang intensif akibat puncak siklus Matahari. Pada tahun 2004 saat pertama kali beroperasi, ketinggian orbit mencapai 600 kilometer. Namun, pada 20 Oktober 2026, ketinggian turun drastis menjadi 275 kilometer. Kondisi ini memaksa NASA untuk mengakhiri misi observasi karena Swift tidak dapat diselamatkan atau dinaikkan orbitnya kembali.

Dampak Nyata dan Proses Pembakaran Teleskop

Bagian teleskop yang kemungkinan masih selamat dari pembakaran total hingga mencapai permukaan tanah adalah komponen internal Teleskop Sinar X dan Teleskop Ultraviolet/Optik. Dean Sladen, manajer kualitas di Accu Components asal Inggris, menjelaskan bahwa fenomena pemanasan udara di depan satelit yang jatuh menyebabkan pendaran. Sinyal pendaran ini menandai dimulainya proses pembakaran sampah antariksa yang signifikan.

Urutan disintegrasi satelit dimulai dengan terlepasnya panel surya dan antena. Pada ketinggian 78 kilometer atau sekitar delapan kali ketinggian jelajah pesawat komersial, badan utama satelit akan hancur berkeping-keping. Seluruh komponen teleskop Swift terdiri dari Teleskop Peringawan Semburan, Teleskop Sinar X, dan Teleskop Ultraviolet/Optik, yang telah beroperasi selama dua puluh dua tahun sejak diluncurkan pada tahun 2004.

Kejatuhan benda buatan manusia dari orbit rendah Bumi adalah sebuah kepastian fisika yang tidak dapat dihindari. Meskipun banyak pihak yang menyayangkan hilangnya instrumen yang telah memperluas pemahaman tentang semburan sinar gama dan lubang hitam, hukum fisika menegaskan bahwa benda yang naik pada akhirnya harus turun. Misi observasi panjang ini telah berakhir dengan reentry yang aman secara global.