Teks lengkap doa masuk Rajab dan Sya'ban serta penjelasan ulama tentang hukum dan makna spiritualnya untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadhan.

Doa spesifik yang dipanjatkan umat Islam saat memasuki bulan Rajab dan Sya'ban menjadi sorotan penting dalam tradisi spiritual menjelang bulan Ramadhan. Salah satu permohonan yang paling masyhur adalah memohon agar Allah melimpahkan keberkahan pada dua bulan tersebut dan mempertemukan hamba dengan Ramadhan dalam keadaan iman dan kesehatan yang prima.

Riwayat Hadis dan Status Sanadnya

Doa ini diriwayatkan dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika memasuki bulan Rajab membaca permohonan tersebut. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya pada nomor 2346, al-Bazzar dalam Kasyf al-Astâr, ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath, dan al-Baihaqi dalam Fadhâ'il al-Auqât.

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Meskipun sanadnya dikenal luas, para kritikus hadis menilai adanya kelemahan pada perawi seperti Zaidah bin Abi ar-Ruqad dan Ziyad an-Numairi. Imam al-Bukhari menilai Zaidah bin Abi ar-Ruqad sebagai munkar al-hadîts, sementara Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan Ibnu Hibban menilai Ziyad an-Numairi sebagai dha'îf. Syekh bin Baz dalam fatwanya juga menegaskan bahwa hadis ini dha'îf dan tidak dapat dijadikan hujjah sandaran hukum.

Pendapat Ulama Tentang Keabsahan Amalan

Imam al-Nawawi dalam kitab al-Adzkâr mengutip doa ini dan menempatkannya pada bab zikir-zikir yang berkaitan dengan ibadah puasa. Beliau sendiri menilai sanadnya dha'îf, namun tetap mencantumkannya sebagai bagian dari zikir yang dianjurkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tabyîn al-'Ajab juga menegaskan hal serupa mengenai kelemahan sanad hadis ini.

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Para ulama membolehkan pengamalan doa ini karena tidak bertentangan dengan syariat dan termasuk dalam ranah fadhâ'il al-a'mâl atau keutamaan amal. Doa ini tidak berkaitan dengan akidah atau ibadah mahdhah yang bersifat mengikat. Selain itu, tidak ada larangan spesifik dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang melarang berdoa memohon keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban.

Imam al-Nawawi menunjukkan bahwa doa ini layak diamalkan meskipun sanadnya lemah. Syekh al-Munawi dalam Faidh al-Qadîr mengutip Ibnu Rajab bahwa hadis tersebut dapat dijadikan inspirasi dianjurkannya berdoa agar panjang umur supaya dapat beramal saleh pada Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan.

Makna Mendalam dan Tujuan Spiritual

Doa ini bukan sekadar permohonan umur panjang, melainkan permohonan agar sisa umur diisi dengan amal saleh di bulan-bulan mulia. Kata bârik berasal dari barakah yang berarti kebaikan yang terus bertambah. Dalam konteks doa ini, keberkahan mencakup kesehatan, kesempatan, dan kelancaran dalam beribadah.

Bulan Rajab adalah bulan haram yang dimuliakan Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Memohon keberkahan di kedua bulan ini berarti memohon agar amal yang dikerjakan di dalamnya diterima dan dilipatgandakan pahalanya. Keberkahan bukan hanya soal rezeki materi, tetapi juga keberkahan waktu dan tenaga.

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Istilah Ballighnâ berarti sampaikanlah kami atau pertemukanlah kami. Doa ini mencerminkan harapan agar seseorang diberi umur panjang, kesehatan, dan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadhan. Doa ini juga berarti memohon agar ketika Ramadhan tiba, hati dan amal sudah dipersiapkan dengan baik.

Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Lengkap

Berikut ini adalah teks doa yang tercantum dalam berbagai sumber kredibel sebagai panduan ibadah. Teks Arabnya adalah اللّهمّ بارك لنا في رجب و شعبان و بلّغنا رمضان. Tulisan latinnya berbunyi Allâhumma bârik lanâ fî rajaba wa sya'bâna wa ballighnâ Ramadhân.

Terjemahan resmi dari doa tersebut adalah Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad, redaksi doa ini berbunyi wa bârik lanâ fî ramadhân, bukan wa ballighnâ. Kedua redaksi ini sama-sama masyhur dan dapat diamalkan oleh umat Islam.