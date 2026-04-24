Teknisi Angkatan Laut AS Diserang Monyet di Thailand, Ketegangan di Selat Hormuz Meningkat

Seorang teknisi elektronik Angkatan Laut AS terpaksa menghentikan tugasnya setelah diserang monyet di Thailand. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan upaya penyapuan ranjau di Selat Hormuz setelah Iran menempatkan ranjau berbahaya di perairan tersebut, yang mengancam pasokan minyak global.

Personel Angkatan Laut Amerika Serikat tengah melaksanakan tugas pengawasan di kapal USS Monterey (CG 61) saat melintasi Selat Hormuz pada tanggal 3 Juni 2021. Kejadian tak terduga menimpa seorang teknisi elektronik Angkatan Laut AS yang terpaksa menghentikan tugasnya akibat serangan seekor monyet saat berada di Thailand.

Identitas teknisi kapal tersebut tidak diungkapkan kepada publik. Insiden ini terjadi saat ia dalam perjalanan menuju Timur Tengah bersama kapal penyapu ranjau USS Chief. Seorang pejabat militer menyatakan bahwa kejadian seperti ini memang bisa terjadi, dan mengakui bahwa serangan monyet merupakan sesuatu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Monyet-monyet liar memang sering terlihat berkeliaran di berbagai kota di Thailand, dan beberapa di antaranya dikenal nakal dengan mencuri makanan dan barang-barang milik warga maupun turis.

Bahkan, beberapa insiden telah meningkat menjadi kekerasan. Untungnya, teknisi tersebut tidak mengalami luka serius akibat serangan tersebut. Namun, sebagai tindakan pencegahan dan untuk memastikan kesehatannya, ia dievakuasi ke pangkalan Kepala Staf di Sasebo, Jepang, untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Di tengah insiden unik tersebut, ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat.

Amerika Serikat meningkatkan upayanya untuk mengamankan jalur pelayaran vital ini, terutama setelah Iran menempatkan ranjau berbahaya di perairan tersebut. Penempatan ranjau ini telah mengganggu lalu lintas kapal dan menyebabkan ratusan kapal terjebak di Teluk Persia. Presiden Trump, pada tanggal 23 April 2026, mengumumkan peningkatan intensitas operasi penyapuan ranjau oleh militer AS. Tujuan utama dari peningkatan ini adalah untuk meredakan kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan oleh penutupan jalur pelayaran akibat konflik yang sedang berlangsung.

Presiden Trump secara tegas menyatakan, “Kapal-kapal penyapu ranjau kita sedang membersihkan Selat saat ini. Dengan ini saya memerintahkan agar aktivitas tersebut dilanjutkan, tetapi dengan intensitas tiga kali lipat! ” Upaya penyapuan ranjau ini melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti sistem sonar apung AQS-20 yang diproduksi oleh RTX. Sistem ini mampu memindai dasar laut untuk mendeteksi keberadaan ranjau, dan jet tempur F/A-18 Hornet berpatroli dalam formasi selebar 100 kaki untuk memberikan perlindungan tambahan.

Situasi di Selat Hormuz semakin kompleks dengan diberlakukannya blokade oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Teheran. Saat ini, Iran masih memegang kendali atas lalu lintas di Selat Hormuz, yang menyebabkan guncangan signifikan pada pasokan minyak global. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, Iran mulai menerapkan kebijakan tarif kapal yang resmi, yang semakin memperumit situasi dan berpotensi meningkatkan biaya pengiriman minyak. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Iran berusaha untuk memanfaatkan posisinya di Selat Hormuz untuk mendapatkan keuntungan finansial di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan upaya diplomasi yang berkelanjutan untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan stabilitas pasokan energi global.

