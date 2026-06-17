Tekanan Tektonik di California Selatan Capai Level Tertinggi dalam 1.000 Tahun, Studi Ungkap

Studi Universitas Hawaii mengidentifikasi tekanan tektonik tinggi pada dua sesar utama di California Selatan. Penelitian ini menilai akumulasi tekanan melalui simulasi dan data sejarah, dengan fokus pada área sensitif seperti Cajon Pass yang mempengaruhi kawasan padat di Southern California.

Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan oleh Universitas Hawaii di Manoa mengungkap bahwa tekanan tektonik di sepanjang sistem sesar utama di California Selatan , Amerika Serikat, termasuk Sesar San Andreas dan Sesar San Jacinto, sekarang berada pada level yang setara atau bahkan melebihi catatan selama 1.000 tahun terakhir.

Penelitian yang muncul di Journal of Geophysical Research: Solid Earth tersebut menganalisis akumulasi dan pelepasan tekanan di sepanjang segmen-segmen sesar dengan menggabungkan simulasi berbasis fisika dan data gempa bumi sejarah selama satu milenium. Fokus utama analisis adalah di Cajon Pass, titik pertemuan struktural antara kedua sistem sesar yang dapat bekerja sebagai hambatan atau penghubung, yang mempengaruhi area如 Greater Los Angeles, San Bernardino, Riverside, dan Coachella Valley.

Studi ini menemukan bahwa rekahan gabungan di kawasan tersebut berisiko menimbulkan kerusakan lebih besar dibandingkan gempa yang hanya melibatkan satu sesar. Namun, peneliti utama menekankan bahwa hasilnya bukan prediksi gempa mendatang, melainkan penilaian kondisi tektonik jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, Survei Geologi AS juga menyatakan bahwa meski kemungkinan gempa besar dapat diprediksi dalam skala panjang, waktu dan lokasi pastinya tidak dapat ditentukan dengan pasti





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tektonik California Selatan Sesar San Andreas Gempa Bumi Studi Geofisika

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Vs Selandia Baru: Ujian Team Melli Jaga Rekor di Tengah Tekanan PolitikTimnas Iran menatap laga pembuka Grup G Piala Dunia 2026 untuk jaga rekor apik kontra Selandia Baru, meski tengah hadapi tekanan politik.

Read more »

Polri Diminta Bersikap Humanis Kawal Demonstrasi Mahasiswa di Tengah Tekanan EkonomiPolri diminta bersikap humanis kawal demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Sikap humanis penting jaga ketertiban dan hak rakyat di tengah tekanan ekonomi.

Read more »

Menkeu Purbaya Optimistis Gencatan Senjata AS-Iran Kurangi Tekanan Subsidi EnergiMeredanya konflik AS-Iran membuka peluang berkurangnya subsidi energi Indonesia. Menkeu Purbaya harap APBN 2026 makin kokoh dan ruang fiskal tambah lebar.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Meksiko vs Korea Selatan 19 Juni 2026Prediksi skor Meksiko vs Korea Selatan, Prediksi Bola 19 Juni 2026, Hasil Akhir Meksiko vs Korea Selatan, Piala Dunia 2026, Meksiko vs Korea Selatan.

Read more »