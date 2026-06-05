Tekanan Ganda Harga Pangan Global dan Rupiah Landai Tinggi: Impor Indonesia Terancam Mahal

Lonjakan harga komoditas pangan dunia, terutama gandum, gula, dan kedelai, berbarengan dengan depresiasi rupiah, menciptakan tekanan ganda bagi Indonesia yang masih mengimpor bahan pangan. FAO melaporkan indeks harga serealia dan gula naik, sementara harga minyak nabati melandai. Ancaman cuaca ekstrem El Nino dan gangguan perdagangan diperkirakan akan mempertahankan ketidakpastian pada pasar global.

Dunia saat ini memasuki fase kerentanan pangan akibat dari kombinasi lonjakan harga energi, kenaikan harga pupuk, serta dampak cuaca ekstrem. Kondisi ini turut memperberat tekanan terhadap sektor impor pangan Indonesia.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indeks Harga Pangan global pada Mei 2026 tercatat 130,8, yang meski turun 0,2 persen secara bulanan, tetap berada di level yang relatif tinggi. Penurunan yang terjadi terutama didorong oleh harga minyak nabati yang melanjak turun 4,6 persen, sementara harga gula dan serealia justru mengalami kenaikan.

Indeks Harga Minyak Nabati sempat mengendur setelah lima bulan berturut-turut naik, dengan harga minyak sawit turun dari 1.146 dolar AS per ton pada April menjadi 1.140 dolar AS per ton pada Mei 2026. Penurunan tersebut mencerminkan ekspektasi permintaan global yang melemah serta ketidakpastian di pasar minyak mentah. Di sisi lain, Indeks Harga Serealia naik 2,6 persen secara bulanan dan 4,9 persen secara tahunan ke level 114,3. Kenaikan terjadi di semua jenis serealia termasuk gandum, beras, jagung, dan jelai.

Gandum berprotein tinggi (HRW) sendiri naik dari 282 dolar AS per ton pada April menjadi 303 dolar AS per ton pada Mei, menandai paket kenaikan selama empat bulan beruntun. Kenaikan harga gandum ini didorong oleh penurunan produksi di Amerika Serikat akibat musim dingin, selain juga oleh kenaikan harga bahan bakar dan pupuk. Tak kalah, Indeks Harga Gula melonjak 7,5 persen menjadi 95,1, level tertinggi sejak Oktober 2025, meski masih 13,1 persen di bawah level setahun sebelumnya.

Harga gula dunia naik dari 0,32 dolar AS per ton menjadi 0,34 dolar AS per ton. Hal ini dipicu kekhawatiran atas pengetatan pasokan global karena banyak negara, terutama Brasil, mengalihkan tebu untuk produksi etanol. Selain itu, khawatir akan dampak El Nino terhadap produksi gula di India dan Thailand.

Direktur Devisi Pasar dan Perdagangan FAO, Boubaker Ben-Belhassen, menyatakan pasar komoditas pangan global secara umum masih relatif stabil, namun kenaikan harga serealia mengindikasikan kerentanan terhadap risiko seperti ketidakpastian perdagangan yang berdampak pada penggunaan pupuk dan tekanan pada harga pangan. Indonesia juga menghadapi risiko serupa dari kenaikan harga minyak mentah dan potensi El Nino. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor bahan pangan seperti gandum, gula, dan kedelai, Indonesia akan mengalami tekanan ganda dari depresiasi rupiah dan kenaikan harga global.

Data menunjukkan sejak letusan perang Iran-Amerika pada 28 Februari 2026, harga ketiga komoditas tersebut naik signifikan. Pada Mei 2026, harga gandum dunia mencapai 303 dolar AS per ton, gula 0,34 dolar AS per ton, dan kedelai 474 dolar AS per ton. Rupiah melemah dari kisaran Rp 17.350 menjadi Rp 18.040 per dolar AMerika antara 5 Mei hingga 5 Juni 2026, dengan level terendah Rp 18.039 per dolar AS pada 4 dan 5 Juni.

Kombinasi keduanya membuat harga kedelai impor dan tepung terigu di dalam negeri menjadi lebih mahal. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 5 Juni 2026, harga kedelai impor mencapai Rp 16.682 per kg dan tepung terigu Rp 12.254 per kg, masing-masing naik 0,77 persen dan 0,38 persen dalam sebulan. Harga kedelai diperkirakan akan naik sekitar 10 persen dan bergerak antara Rp 11.000 hingga Rp 12.500 per kg





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