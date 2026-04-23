Teh Tarik: Minuman Khas Asia Tenggara yang Memikat dengan Kelezatannya

Teh tarik adalah minuman populer di Asia Tenggara yang terbuat dari teh hitam, susu, dan teknik 'tarik' yang menghasilkan busa lembut dan aroma yang menggoda. Artikel ini membahas asal usul, proses pembuatan, dan popularitas teh tarik.

Teh tarik, minuman yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner Asia Tenggara, terus memikat hati para penikmatnya dengan cita rasa yang khas dan memanjakan.

Lebih dari sekadar minuman, teh tarik adalah sebuah pengalaman, sebuah ritual yang melibatkan keahlian dan ketelitian dalam pembuatannya. Keunikan teh tarik terletak pada perpaduan harmonis antara teh hitam yang kuat, susu yang creamy, dan teknik 'tarik' yang menghasilkan busa lembut dan aroma yang menggoda. Proses pembuatan teh tarik bukan hanya sekadar mencampur bahan-bahan, melainkan sebuah seni yang membutuhkan keterampilan khusus untuk menghasilkan minuman yang sempurna.

Asal usul teh tarik diperkirakan berasal dari Malaysia, namun popularitasnya dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, teh tarik telah mengalami adaptasi dan variasi sesuai dengan selera lokal, namun esensi dari teh tarik yang otentik tetap terjaga. Teh tarik seringkali disajikan di warung-warung pinggir jalan, kedai kopi, atau restoran, dan menjadi pilihan favorit bagi banyak orang untuk menemani waktu santai atau sebagai penyegar di tengah hari yang panas.

Kehadiran teh tarik di berbagai tempat menunjukkan bahwa minuman ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Asia Tenggara. Proses pembuatan teh tarik yang paling ikonik adalah teknik 'tarik' itu sendiri. Teknik ini melibatkan menuangkan teh dari satu gelas ke gelas lainnya secara berulang-ulang dari ketinggian tertentu. Proses ini tidak hanya menghasilkan busa yang melimpah, tetapi juga mendinginkan teh dan memberikan tekstur yang lebih lembut.

Selain itu, teknik 'tarik' juga membantu mengeluarkan aroma teh yang lebih wangi dan menyegarkan. Untuk membuat teh tarik yang sempurna, diperlukan teh hitam berkualitas tinggi, susu segar, dan gula secukupnya. Beberapa resep menambahkan sedikit krimer atau susu kental manis untuk memberikan rasa yang lebih kaya dan creamy. Variasi teh tarik juga semakin beragam, mulai dari teh tarik panas, teh tarik dingin, hingga teh tarik dengan tambahan rasa seperti cokelat, vanilla, atau buah-buahan.

Komitmen Kompas.com untuk menyajikan fakta yang jernih, terpercaya, dan berimbang juga tercermin dalam penyampaian informasi mengenai minuman tradisional seperti teh tarik ini, memberikan apresiasi terhadap warisan budaya dan kuliner Indonesia dan Asia Tenggara.

Dukungan terhadap jurnalisme berkualitas melalui Membership memungkinkan pembaca menikmati kenyamanan membaca tanpa iklan dan berkontribusi pada keberlanjutan layanan informasi yang terpercaya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

