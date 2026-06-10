Tedjowulan Tunda Pemeriksaan Pusaka Keraton, Fokus Atasi Dualisme Keluarga

Panembahan Agung Tedjowulan menunda agenda pemeriksaan pusaka-pusaka Kagungandalem di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat guna memungkinkan musyawarah yang lebih inklusif dengan seluruh keluarga besar. Langkah ini diambil setelah sebagian besar anggota keluarga menolak berpartisipasi. Tedjowulan juga meminta fasilitasi dari Pemerintah Kota Surakarta untuk menyelamatkan Kirab Pusaka Malam 1 Suro Tahun Be 1960.

Dalam upaya menjaga kerukunan dan menyelamatkan tradisi budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pihak Panembahan Agung Tedjowulan telah melakukan serangkaian pendekatan kepada kedua kubu warisan Paku Buwono (PB) XIV.

Langkah awal adalah mengajak keduanya untuk bersama-sama memeriksa keberadaan dan kondisi pusaka-pusaka keraton yang disimpan di nDalem Ageng Prabasuyasa. KGPH Panembahan Agung Tedjowulan awalnya dijadwalkan memimpin pemeriksaan tersebut bersama para putra-putri almarhum SISKS Paku Buwono XII yang telah disumpah, namun agenda tersebut kemudian ditunda. Menurut Jury Bicara Kangjeng Pakoenegoro, penundaan itu diambil karena diperlukan musyawarah yang lebih mendalam dengan seluruh anggota keluarga besar keraton, mengingat akses ke pusaka-pusaka Kagungandalem sangat terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kalangan tertentu.

Upaya komunikasi telah dimulai sejak Jumat (5/6/2026) dengan mengundang sejumlah putra-putri sawarga SISKS Paku Buwono XII yang telah disumpah untuk bermusyawarah di Sekretariat Panembahan Agung, Kamandungan. Daftar undangan mencakup GKR Alit, KGPH Hadi Prabowo, KGPH Puspo Hadikusumo, GRAy Sapardiah, KGPH Puger, KGPH Dipokusumo, dan GKR Wandansari Koes Moertiyah. Hanya dua di antaranya, KGPH Puger dan GKR Wandansari Koes Moertiyah, yang hadir secara fisik, sementara mayoritas lainnya menolak melalui surat.

Upaya serupa diulang pada Selasa (9/6/2026) tetapi undangan tidak mendapat respons positif. Dengan mempertimbangkan pentingnya keeping kekeluargaan, Tedjowulan memutuskan menunda pembukaan nDalem Ageng Prabasuyasa dan pemeriksaan pusaka menjelang Kirab Pusaka Malam 1 Suro Tahun Be 1960 yang dijadwalkan pada Selasa, 16 Juni 2026. Selain itu, Tedjowulan juga meminta Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, untuk memfasilitasi rapat koordinasi pelaksanaan kirab tersebut. Rapat tersebut diharapkan dapat menghadirkan seluruh keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan menciptakan suasana kondusif di lingkungan keraton.

Sebagai bagian dari upaya netralitas dan merangkul semua pihak, Tedjowulan menerima kedatangan utusan dari kubu PB XIV Purboyo, yaitu KPA Dani Nur Adiningrat dan KPA Singonagoro, di Sekretariat Panembahan Agung. Pertemuan itu dianggap sebagai langkah substantif untuk membangun komunikasi dan menjaga persatuan keluarga keraton. Kirab Pusaka Malam 1 Suro Tahun Be 1960 merupakan tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat dan pegiat budaya di Surakarta.

Tradisi Khalifah 1 Suro dianggap sakral dalam budaya Jawa,odeficiency dengan rituals keagamaan dan tirakatan, bukan sekadar perayaan kontemporer





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