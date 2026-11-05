Team Liquid ID Lolos Final Jalur Atas MPL ID S18 setelah Kalahkan BTR 3-1

Tim Esport Team Liquid ID berhasil mengamankan tiket ke Final Jalur Atas MPL ID Season 18 setelah mengalahkan Bigetron by Vitality dengan skor telak 3-1 di Surabaya.

Tim Esport Team Liquid ID (TLID) berhasil mengamankan tempatnya di Final Jalur Atas Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia Season 18 ( MPL ID S18). Kemenangan ini diraih setelah mereka mengalahkan rival ketat Bigetron by Vitality (BTR) dengan skor akhir 3-1. Pertandingan berlangsung di Jatim Expo, Surabaya, pada Kamis, 5 November 2026.

Analisis Strategi Dominasi TLID di Lobby

Tim esport Team Liquid ID memberikan keterangan resmi dalam wawancara di panggung usai pertandingan. Mereka tampil sangat dominan pada dua gim pertama sebelum akhirnya mengatasi perlawanan dari BTR pada gim keempat. Para pemain menunjukkan kesiapan taktis yang matang dalam menghadapi tekanan lawan. Proses eliminasi BTR ini menjadi langkah krusial dalam perjalanan menuju gelar juara musim ini. Setiap keputusan strategis diterapkan dengan presisi tinggi oleh seluruh elemen tim. Pengalaman bertanding di panggung besar kembali membuktikan kualitas pemain TLID. Mereka mampu menjaga konsentrasi dan eksekusi hingga menit-menit terakhir pertandingan. Kemenangan ini menandai satu babak baru dalam kisah sukses tim selama kompetisi. Mereka menunjukkan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam turnamen bergengsi ini.

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Riwayat Pertandingan dan Pencapaian Pemain Terbaik

Pemain TLID Aldhia "Aran" Aranda menjadi sosok kunci yang mengantar tim unggul di gim pertama. Ia menggunakan hero Freya dengan tampilan agresif yang membawa TLID memimpin 1-0. Atas performa cemerlangnya, Aran berhasil meraih penghargaan pemain terbaik gim pertama. Pada gim kedua, Aran kembali tampil memukau dengan memilih hero Kalea. Kepiawaiannya membantu TLID mengendalikan alur pertandingan hingga keunggulan membesar menjadi 2-0. BTR kemudian bangkit di gim ketiga melalui kinerja luar biasa Marcel Juan "Moreno" Sinulingga. Moreno dinobatkan sebagai pemain terbaik gim ketiga dan berhasil memperkecil deficit menjadi 1-2. Namun, di gim penentuan, Muhammad "Lyoni" Wijaya terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan. Keputusan taktis Lyoni menjadi faktor penentu kemenangan 3-1 untuk Team Liquid ID.

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Dinamika Tekanan Psikologis dan Pengalaman Tim

Aldhia "Aran" Aranda menjelaskan bahwa timnya sempat mengalami tekanan signifikan dari BTR. Tekanan ini terutama terasa dalam perebutan kendali jalur EXP atau EXP lane. Menurut Aran, dua gim pertama tidak terlalu terasa berat secara mental. Namun, kondisi berubah menjadi sangat berat pada gim ketiga saat BTR menekan kuat. Gim keempat akhirnya menjadi adu tekanan mentah antara kedua kubu. Aran menyatakan bahwa tim mereka sudah memiliki peta jalan untuk mengatasi tekanan tersebut. Pengalaman ini berbeda jauh dibandingkan dengan musim lalu yang penuh ketidakpastian. Pemain merasa lebih percaya diri menghadapi situasi pertandingan yang kritis dan mendesak.

Target Menuju Final Utama dan Pertandingan Selanjutnya

Keberadaan di final jalur atas membawa peluang besar bagi Team Liquid ID untuk meraih trofi. Tim ini dijadwalkan akan menghadapi NAVI pada Jumat, 6 November 2026. Pemenang dari pertandingan tersebut akan langsung mendapatkan tiket ke final utama MPL ID S18. Sementara itu, tim Alter Ego juga bertanding pada hari yang sama demi menjaga peluang mereka. Kemenangan di semifinal ini sangat penting untuk membangun momentum menuju puncak kompetisi. Para pemain menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan level tertinggi yang menunggu. Pengalaman playoff musim sebelumnya menjadi bekal berharga bagi seluruh roster TLID. Mereka kini berfokus penuh pada persiapan mental dan taktik untuk laga berikutnya.