TB Hasanuddin Kritik Pelibatan TNI dalam Program Pembekalan Beasiswa LPDP

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritik pelibatan TNI Angkatan Udara dalam program pembekalan beasiswa LPDP yang diadakan di Jakarta pada Mei 2026. Ia menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan tugas pokok TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. TB Hasanuddin menyarankan agar pembekalan beasiswa lebih difokuskan pada aspek akademik dan pengembangan riset, dengan melibatkan narasumber yang relevan dengan dunia pendidikan tinggi.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin telah mengkritik pelibatan TNI Angkatan Udara ( TNI AU ) dalam program pembekalan beasiswa Lembaga Pengembangan dan Pembiayaan Pendidikan ( LPDP ) yang diadakan di Jakarta pada Mei 2026.

Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok TNI yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Program pembekalan beasiswa yang berlangsung dari 4 hingga 9 Mei 2026 di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, mencakup materi kesiapan mental, kedisiplinan, dan penanaman nilai cinta Tanah Air. Namun, TB Hasanuddin, yang merupakan purnawirawan Jenderal TNI, menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang.

Ia menegaskan bahwa setiap institusi negara harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI, tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mencakup 16 jenis tugas, tetapi tidak ada mandat bagi TNI untuk menjadi pemateri pembekalan beasiswa. Ini menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum.

TB Hasanuddin juga memperingatkan bahwa pelibatan TNI dalam urusan sipil yang bukan tugas utamanya dikhawatirkan dapat mengganggu profesionalisme dan fokus TNI sebagai alat pertahanan negara. Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya. Menurutnya, pembekalan bagi para penerima beasiswa seharusnya lebih dititikberatkan pada aspek akademik dan pengembangan riset. Ia menyarankan agar LPDP melibatkan narasumber yang lebih relevan dengan dunia pendidikan tinggi.

Pembekalan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kapasitas akademik, riset, serta pengembangan kompetensi ilmiah. Banyak alternatif narasumber yang relevan, seperti para alumni LPDP yang telah berhasil dan memiliki pengalaman langsung. Ia pun menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan bisa ditanamkan tanpa harus melibatkan institusi militer secara langsung. Kita perlu memastikan bahwa setiap program berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap dalam kerangka tata kelola yang baik





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TB Hasanuddin TNI AU LPDP Beasiswa Tugas Pokok TNI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Ingatkan Wacana TNI Bekali Penerima Beasiswa LPDP: Jaga agar Tidak Tumpang TindihDPR menyoroti wacana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melibatkan TNI dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan penerima beasiswa.

Read more »

Penjelasan Lengkap TNI Dilibatkan Bekali Penerima LPDP, Singgung Ada KedisiplinanTNI membenarkan keterlibatannya dalam membekali penerima beasiswa LPDP sebelum persiapan keberangkatan (PK).

Read more »

Purbaya Ungkap Pembekalan TNI di LPDP Buat Tingkatkan Cinta Tanah AirMenkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa TNI akan memberikan pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP untuk meningkatkan disiplin dan nasionalisme.

Read more »

TNI AU beri pelatihan kepada para penerima beasiswa LPDPTNI AU memberi pelatihan kepada para calon penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, ...

Read more »

Purbaya: Pembekalan TNI di LPDP untuk tingkatkan nasionalismeMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) penerima beasiswa ...

Read more »

TNI Beri Pembekalan ke Awardee LPDP, Komisi IX DPR: Tidak Jadi MasalahPeran TNI dalam pembekalan calon penerima beasiswa LPDP dipandang sesuai sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar.

Read more »