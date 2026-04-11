Taylor Swift dan Travis Kelce: Rencana Pernikahan Belum Pasti, Tanggal dan Lokasi Bocor ke Publik

Meski telah bertunangan, rencana pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce masih menjadi misteri. Informasi tentang tanggal dan lokasi pernikahan mereka bocor, menimbulkan kekecewaan dan perhatian publik. Persiapan acara disebut telah memasuki tahap akhir dengan konsep yang tertutup dan eksklusif.

Taylor Swift dan Travis Kelce , meskipun telah bertunangan, tampaknya belum memiliki rencana pernikahan yang konkret. Di tengah upaya mereka untuk menjaga privasi, informasi tentang rencana pernikahan mereka bocor ke publik. Bahkan, tanggal yang disebut-sebut sebagai hari bahagia mereka, yaitu 3 Juli 2026, di New York City , juga terungkap. Pasangan ini dikenal sangat tertutup dalam mengatur detail acara pribadi mereka, termasuk penerapan perjanjian kerahasiaan atau NDA bagi para tamu undangan.

Kebocoran informasi ini disebut-sebut membuat mereka merasa kecewa, meskipun mereka memilih untuk tidak menempuh jalur hukum dan tetap fokus pada persiapan hari istimewa mereka. Cincin tunangan Taylor Swift dari Travis Kelce diperkirakan bernilai hingga Rp80 miliar, yang semakin menambah sorotan publik terhadap hubungan mereka.\Pemilihan New York City sebagai lokasi pernikahan menjadi topik yang menarik perhatian. Banyak yang sebelumnya memperkirakan Taylor akan memilih properti pribadinya di Rhode Island sebagai tempat acara. Namun, keputusan untuk memilih kota metropolitan ini dinilai memiliki makna emosional yang kuat bagi Taylor Swift. Ia memiliki sejumlah properti di kawasan Tribeca, termasuk penthouse mewah yang digabung menjadi satu hunian besar, serta townhouse dan loft di area yang sama. Hubungan emosionalnya dengan kota ini juga tercermin dalam karya musiknya, seperti lagu Welcome to New York dari album 1989, serta kawasan Cornelia Street di Greenwich Village yang diabadikan dalam lagu dari album Lover. Persiapan acara disebut telah memasuki tahap akhir, dengan konsep pernikahan yang mengusung suasana tertutup dan eksklusif. Meskipun lokasi spesifik belum diungkap, acara diperkirakan akan berlangsung di venue besar seperti museum atau arena, dengan konsep indoor untuk menjaga keamanan dan privasi tamu undangan.\Di samping itu, Taylor Swift tampaknya secara halus mengisyaratkan impiannya untuk memulai sebuah keluarga dengan Travis Kelce dalam album terbarunya. Hal ini semakin memicu spekulasi dan antusiasme dari para penggemar.





