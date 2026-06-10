Tata Kelola BGN Dinilai Lemah, Wamendagri Dorong Regulasi dan Pelatihan

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyoroti kelemahan tata kelola Badan Gizi Nasional dalam program Makan Bergizi Gratis. Ia menekankan perlunya perbaikan regulasi dan pelatihan agar program berjalan efektif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional ( BGN ) tengah menghadapi sorotan tajam terkait kelemahan tata kelola . Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan bahwa berbagai permasalahan yang muncul selama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskreditkan program yang bertujuan mulia tersebut.

Menurutnya, yang perlu segera dibenahi adalah aspek manajemen dan regulasi di dalam lembaga BGN itu sendiri. Tamsil menyampaikan hal ini dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026. Ia mengakui bahwa ada masalah pada tata kelola, namun program yang baik ini jangan sampai dianggap tidak berguna. Justru, semua pihak harus bersama-sama memperbaiki tata kelola agar program dapat berjalan optimal.

Tamsil menjelaskan bahwa salah satu kelemahan utama adalah belum kuatnya payung aturan yang mendasari pelaksanaan program MBG. Berbagai tindakan korektif yang telah dilakukan BGN, seperti suspensi ketika menemukan makanan kotor, dinilai belum cukup tanpa adanya regulasi yang jelas. Ia menekankan perlunya aturan yang terperinci, termasuk sanksi dan denda bagi pelanggar.

"Misalnya hanya karena melihat ini kotor, disuspend. Tapi ini tidak cukup. Untuk selanjutnya buatkan aturannya secara jelas. Ada dendanya, ada apanya, dibuat seperti itu," ujarnya.

Selain itu, Tamsil juga mendorong BGN untuk segera menyusun peraturan internal yang mengatur standar operasional, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi pelaksana yang melanggar. Dengan demikian, program MBG dapat memiliki kepastian hukum dan menghindari masalah yang berulang. Selain penguatan regulasi, Tamsil juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi para pelaksana di lapangan. Menurutnya, kualitas tata kelola yang baik tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankannya.

BGN perlu memperluas program pelatihan agar setiap pelaksana memahami standar yang ditetapkan dan dapat menerapkannya secara berkelanjutan. Pembenahan tata kelola ini menjadi kunci agar program MBG dapat terus berjalan tanpa dibayangi oleh persoalan yang berulang. Tamsil berharap dengan perbaikan dari sisi regulasi dan sumber daya manusia, program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia





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BGN Makan Bergizi Gratis Tata Kelola Tamsil Linrung Regulasi

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