Tasya Farasya Vakum dari Media Sosial, Minta Waktu untuk Tenangkan Diri

Tasya Farasya memutuskan vakum dari media sosial menyusul isu perceraian yang ramai diperbincangkan.

Tasya Farasya , yang baru-baru ini dikabarkan tengah menghadapi isu perceraian, memutuskan untuk vakum sementara dari media sosial . Kabar ini muncul setelah Tasya mengunggah permintaan maaf melalui Story Instagramnya pada Sabtu, 14 September 2025 malam. Tasya menyadari bahwa kegaduhan yang terjadi dan berita-berita miring yang beredar telah membuatnya merasa tidak nyaman. Ia butuh waktu dan ruang untuk menenangkan diri dan memproses semuanya dengan lebih baik.

\Melalui unggahannya, Tasya menyampaikan bahwa ia akan kembali dengan energi yang lebih positif setelah mengambil jeda waktu ini. Ia juga ingin menyampaikan pesan kepada para pengikutnya bahwa ia mencintai mereka dan berharap mereka tetap bahagia. Langkah Tasya untuk vakum merupakan respon atas isu perceraian yang semakin santer setelah seorang netizen membocorkan kabar gugatan cerai yang diajukan Tasya terhadap Ahmad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui platform X. \Sebelumnya, Tasya juga sempat menjadi sorotan publik ketika menghadiri acara olahraga Mother of Padel di Bintaro. Ketika ditanya wartawan tentang isu perceraiannya, Tasya memilih untuk bungkam dan langsung pergi. Hingga saat ini, baik Tasya maupun Ahmad belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kabar gugatan cerai tersebut





suaradotcom / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Tasya Farasya Vakum Media Sosial Perceraian Ahmad

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Heboh! Tasya Farasya Diisukan Gugat Cerai SuaminyaNama Selebgram Tasya Farasya tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, influencer kecantikan itu diisukan sedang dalam proses cerai dengan sang suami Ahmad Assegaf.

Baca lebih lajut »

Diisukan Gugat Cerai Suami, Instagram Tasya Farasya Diserbu Netizen Minta KejelasanSelebgram Tasya Farasya tengah menuai sorotan publik karena isu perceraian. Padahal, Tasya Farasya sedang berbahagia merayakan ulang tahun brand kecantikan miliknya.

Baca lebih lajut »

Isu Keretakan Rumah Tangga Makin Menguat, Tasya Farasya Dikabarkan Gugat Cerai SuamiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Tasya Farasya Diisukan Cerai, Unggahan tentang Nafkah Suami Jadi SorotanSelebgram Tasya Farasya diisukan telah mengajukan gugatan cerai kepada sang suami, Ahmad Assegaf, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Baca lebih lajut »

Profil Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya: Bermarga Assegaf, Keturunan Kedelapan Nabi MuhammadPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Silsilah Ahmad Assegaf, Dikabarkan Digugat Cerai Tasya FarasyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »