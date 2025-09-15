Tasya Farasya Gugat Cerai Ahmad Assegaf

Selebgram Tasya Farasya telah resmi mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Ahmad Assegaf, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar ini mengejutkan publik, terutama para penggemar yang selama ini mengenal mereka sebagai pasangan yang harmonis.

Beberapa waktu belakangan ini publik dikejutkan oleh kabar perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf . Isu perceraian ini bermula dari ketidakhadiran Ahmad Assegaf dalam acara ulang tahun brand kecantikan milik Tasya, Mother of Pearl (MOP). Kesempatan tersebut menyisakan kecurigaan di kalangan warganet, mengingat Ahmad yang merupakan CFO brand tersebut tidak tampak hadir.

Lebih lanjut, sebuah akun di platform X (dulunya Twitter) membuat pernyataan kontroversial, mengklaim bahwa Tasya telah mengajukan gugatan cerai kepada Ahmad Assegaf. Klaim tersebut disambut dengan beragam reaksi dari para penggemar dan publik. Untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah, secara resmi membenarkan adanya gugatan yang diajukan oleh Tasya Farasya (LFT) kepada Ahmad Assegaf (AS). Gugatan ini diajukan pada 12 September 2025 melalui sistem e-court dan sidang perdana dijadwalkan pada 24 September 2025. Tasya Farasya, yang dikenal dengan julukan Memong, mengambil keputusan untuk sementara waktu absen dari media sosial. Melalui unggahannya di Instagram, Tasya menyampaikan permintaan maaf atas segala keresahan yang terjadi dan menekankan perlunya waktu dan ruang untuk diri sendiri. Ia berjanji untuk kembali dengan energi positif. Tanpa pernyataa klarifikasi langsung , Tasya hanya meminta maaf dan waktu untuk diri sendiri. Kabarkan perceraian ini juga membuat akun Instagram Ahmad Assegaf dibanjiri komentar dari para warganet. Banyak yang menyampaikan sindiran dan kritik kepadanya. Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menikah pada tahun 2018 dalam sebuah pesta mewah yang menjadi sorotan publik. Dari pernikahan mereka, keduanya dikaruniai dua orang anak





