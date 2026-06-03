TASPEN Mulai Cairkan Gaji Ke-13 Tahun 2026 untuk 3,25 Juta Pensiunan ASN

PT TASPEN (Persero) resmi menyalurkan Gaji Ketiga Belas tahun 2026 kepada 3,25 juta pensiunan ASN mulai 2 Juni 2026, dengan total dana Rp10,83 triliun.

Pencairan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) resmi dimulai pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

PT TASPEN (Persero) sebagai pengelola dana pensiun ASN telah menyiapkan 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyalurkan dana kepada 3,25 juta peserta pensiun. Untuk memastikan kelancaran proses, TASPEN melakukan uji petik di berbagai kantor cabang, termasuk di Batam dan Makassar yang dihadiri oleh jajaran direksi dan dewan komisaris. Dibandingkan tahun sebelumnya, pencairan Gaji Ketiga Belas 2026 mencatat peningkatan signifikan. Jumlah penerima manfaat naik dari 3,16 juta menjadi 3,25 juta peserta.

Total nilai penyaluran meningkat sekitar Rp400 miliar, dari Rp10,43 triliun pada 2025 menjadi Rp10,83 triliun pada 2026. Kecepatan penyaluran juga lebih baik, dengan 99,14 persen dana sudah diterima peserta pada hari pertama, naik dari 96 persen tahun lalu. Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemi Franscis, mengapresiasi keandalan sistem yang mampu mencairkan dana dari Kementerian Keuangan ke rekening pensiunan dalam waktu enam jam. Hingga pagi hari pencairan, sekitar 98,95 persen dana telah tersalurkan.

Pensiunan tidak perlu melakukan pengajuan khusus karena pembayaran didasarkan pada data pensiun bulan Mei 2026. Namun, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai ketentuan. Gaji Ketiga Belas tidak boleh dipotong oleh mitra bayar, meskipun pensiunan memiliki pinjaman. Jika ditemukan pemotongan, peserta dapat melapor ke TASPEN.

Besaran Gaji Ketiga Belas sesuai dengan komponen penghasilan bulan Mei 2026, dan tidak dikenakan potongan iuran, pajak, atau kredit pensiun. Bagi yang memiliki lebih dari satu status penerima, hanya dibayarkan satu kali dengan nominal terbesar. Pegawai yang pensiun mulai 1 Juni 2026 akan mendapatkan pembayaran dari instansi terakhir. TASPEN mengimbau kewaspadaan terhadap penipuan dan memastikan semua layanan gratis.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola pelayanan publik yang bersih dan tepercaya





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pensiunan Gaji Ke-13 TASPEN ASN Pencairan Dana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Turunkan 21 Wakil di Indonesia Open 2026Indonesia Open 2026 berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

Pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiunan ASN Resmi Disalurkan Mulai 2 Juni 2026Penyaluran Gaji Ketiga Belas ini sejalan dengan komitmen TASPEN dalam mendukung kesejahteraan para ASN di masa purnabakti serta program Asta Cita Presiden.

Read more »

Hasil Piala AFF U-19 2026: Thailand Pesta 9 Gol, Malaysia Permalukan Singapura di Grup BHasil pertandingan Piala AFF U-19 2026 hari Selasa, 2 Juni 2026.

Read more »

TASPEN Salurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada Pensiunan ASNPT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Read more »