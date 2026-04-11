Tarif Listrik Terbaru dan Cara Menghitung kWh Token Listrik: Panduan Lengkap

Pelajari tarif listrik terbaru untuk berbagai golongan pelanggan, cara menghitung kWh token listrik, dan tips penting lainnya. Dapatkan informasi lengkap dan panduan praktis untuk penggunaan listrik prabayar Anda.

Pelanggan prabayar dan pascabayar listrik memiliki tarif yang sama, namun cara penggunaannya berbeda. Pelanggan prabayar harus membeli token listrik yang kemudian dimasukkan ke meteran untuk mengaktifkan daya. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai tarif listrik terbaru untuk berbagai golongan pelanggan, cara menghitung jumlah kWh yang didapatkan saat membeli token, serta beberapa tips dan informasi penting lainnya terkait penggunaan listrik prabayar.

Berikut adalah rincian tarif listrik yang berlaku untuk berbagai golongan pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, dan keperluan pelayanan sosial. Untuk pelanggan rumah tangga, tarif listrik bervariasi tergantung pada daya yang digunakan. Golongan R-1/TR kecil dengan daya 900 VA-RTM dikenakan tarif Rp 1.352 per kWh, sementara golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA dan 2.200 VA dikenakan tarif Rp 1.444,70 per kWh. Pelanggan R-2/TR menengah dengan daya 3.500-5.500 VA dikenakan tarif Rp 1.699,53 per kWh. Untuk pelanggan bisnis, tarif listrik juga berbeda-beda. Golongan B-2/TR kecil dengan daya 6.600 VA-200 kVA dikenakan tarif Rp 1.444,70 per kWh. Sementara itu, tarif untuk pelanggan industri, yaitu golongan I-3/TM dengan daya di atas 200 kVA, adalah Rp 1.114,74 per kWh. Golongan P-1/TR dengan daya 6.600 VA-200 kVA dikenakan tarif Rp 1.699,53 per kWh. Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA dikenakan tarif Rp 1.522,88 per kWh, sedangkan golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum dikenakan tarif Rp 1.699,53 per kWh. Untuk keperluan pelayanan sosial, tarif listrik juga disesuaikan. Golongan S-1/TR dengan daya 450 VA dikenakan tarif Rp 325 per kWh, golongan S-1/TR daya 900 VA dikenakan tarif Rp 455 per kWh, golongan S-1/TR daya 1.300 VA dikenakan tarif Rp 708 per kWh, golongan S-1/TR daya 2.200 VA dikenakan tarif Rp 760 per kWh, dan golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA dikenakan tarif Rp 900 per kWh. Selain itu, terdapat tarif subsidi untuk pelanggan rumah tangga golongan R-1/TR dengan daya 450 VA, yaitu Rp 415 per kWh.\Selain tarif, artikel ini juga membahas cara menghitung jumlah kWh yang didapatkan saat membeli token listrik. Pembelian token listrik juga akan dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) daerah yang besarnya ditentukan oleh pemerintah setempat. Rumus untuk menghitung jumlah kWh yang didapatkan adalah sebagai berikut: (Jumlah uang yang dibayarkan - biaya administrasi dan PPJ) / Tarif per kWh. Sebagai contoh, jika Anda membeli token listrik seharga Rp 50.000, jumlah kWh yang didapatkan akan bervariasi tergantung pada golongan pelanggan dan tarif yang berlaku. Beberapa contoh perhitungan adalah sebagai berikut: Untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi di Jakarta, (Rp 50.000 - 2,4 persen) : Rp 1.352 = kWh yang didapatkan, atau (Rp 50.000 - Rp 1.200) : Rp 1.352 = kWh yang didapatkan. Perhitungan serupa juga berlaku untuk golongan pelanggan lainnya dengan penyesuaian tarif. Artikel ini juga membahas apakah token listrik bisa kedaluwarsa atau tidak, memberikan informasi penting bagi pengguna listrik prabayar. Pemahaman tentang cara menghitung kWh dan ketentuan lainnya sangat penting agar pelanggan dapat mengelola penggunaan listrik mereka dengan lebih efisien dan terhindar dari kebingungan terkait saldo token.\Informasi tambahan yang perlu diperhatikan adalah mengenai kode-kode rahasia pada meteran listrik token yang dapat digunakan untuk mengatur alarm dan informasi lainnya. Pemahaman tentang kode-kode ini dapat membantu pengguna untuk memantau penggunaan listrik dan mengontrol pengeluaran. Artikel ini juga memberikan ilustrasi visual dari meteran listrik token untuk mempermudah pemahaman. Dengan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif kepada pelanggan listrik prabayar.





