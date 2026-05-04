Tarif Cukai Rokok Baru Berlaku Juni 2026, Produsen Ilegal Diancam Ditutup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang baru, dirancang khusus untuk menarik produsen rokok ilegal agar beroperasi secara legal, akan mulai berlaku efektif pada Juni 2026.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Purbaya menegaskan komitmennya untuk memberlakukan lapisan tarif baru ini, dengan harapan dapat memberikan ruang bagi produsen ilegal untuk bergabung dalam sistem legal dan berkontribusi pada penerimaan negara. Ia juga memberikan peringatan tegas bahwa bagi produsen yang tetap memilih jalur ilegal, akan ditindak tegas dan usahanya akan ditutup. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi praktik ilegal di industri rokok.

Sebelum implementasi lapisan tarif baru, Menteri Keuangan akan melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memastikan dukungan dan keselarasan kebijakan. Saat ini, ia tengah menunggu selesainya masa reses DPR yang telah berlangsung sejak 22 April 2026. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah karena menyebabkan kebocoran penerimaan negara yang signifikan.

Meskipun sulit untuk mengukur secara pasti, Menteri Keuangan memperkirakan bahwa kebocoran akibat rokok ilegal mencapai sekitar 30% dari total penerimaan cukai rokok, yang mencapai sekitar Rp 200 triliun per tahun. Dengan demikian, potensi kerugian negara akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 60 triliun. Purbaya berharap dengan adanya lapisan tarif baru dan penertiban terhadap produsen ilegal, negara dapat memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan. Ia memperkirakan, jika separuh dari kebocoran tersebut dapat diatasi, negara berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 20-30 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil di industri rokok. Dengan mendorong produsen ilegal untuk beroperasi secara legal, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Selain melalui lapisan tarif baru, pemerintah juga memberikan opsi bagi produsen rokok ilegal untuk beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan produksi dan memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa keberadaan KEK akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau dan mengendalikan produksi rokok. Dengan terkonsentrasinya produsen di satu lokasi, proses pemeriksaan dan pengawasan akan menjadi lebih efisien dan efektif. Purbaya meyakini bahwa langkah ini akan berpotensi meningkatkan penerimaan negara, bukan mengganggu industri rokok yang sudah ada. Ia berharap produsen ilegal yang diberikan kesempatan untuk beroperasi secara legal akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.

Namun, ia menegaskan bahwa jika produsen tersebut tetap melanggar aturan, pemerintah tidak akan ragu untuk menutup usahanya. Purbaya menekankan pentingnya menciptakan pasar yang sepenuhnya legal dan transparan. Ia berharap dengan adanya kebijakan ini, semua produsen rokok akan beroperasi secara legal dan berkontribusi pada pembangunan negara. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi produsen yang ingin beralih ke sistem legal, tetapi juga tidak akan mentolerir praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing industri rokok Indonesia di pasar global. Dengan memberantas rokok ilegal dan mendorong produsen untuk beroperasi secara legal, pemerintah berharap dapat menciptakan industri rokok yang lebih kuat dan berkelanjutan





