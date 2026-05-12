Target Transfer MU: Myles Lewis-Skelly, Bek Arsenal Muda, Berpotensi Jadi Aset Besar bagi Tim

Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut Myles Lewis-Skelly, bek muda Arsenal, sebagai target transfer mereka. Lewis-Skelly dinilai berpotensi jadi aset besar bagi Setan Merah di masa depan.

Duel Myles Lewis-Skelly dan Johnny Cardoso dalam laga Arsenal vs Atletico Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions 2025/2026, Rabu (6/5/2026). (c) AP Photo/Alastair Grant Sudah menjadi rahasia umum bahwa pos bek kiri MU perlu diperkuat di musim panas nanti.

Penyebabnya karena sosok Luke Shaw performanya mulai tergerus usia, sehingga mereka perlu tambahan tenaga di sektor tersebut. Di sisi lain, Patrick Dorgu belakangan ini lebih diproyeksikan bermain lebih menyerang ketimbang jadi bek kiri. Alhasil tim pelatih MU berminat untuk merekrut bek kiri baru di musim panas nanti.melaporkan bahwa MU sudah mulai memetakan target transfer mereka untuk posisi tersebut. Salah satu sosok yang kabarnya masuk daftar belanja Setan Merah adalah Myles Lewis-Skelly.

Pemain West Ham, Tomas Soucek (kiri), berebut bola dengan pemain Arsenal, Myles Lewis-Skelly, dalam pertandingan Premier League, Minggu (10/5/2026) malam WIB. (c) AP Photo/Ian Walton Menurut laporan tersebut, ketertarikan MU terhadap Lewis-Skelly nyata adanya. Sang bek dinilai berpotensi jadi aset besar bagi mereka di masa depan. Ini disebabkan Lewis-Skelly masih berusia 19 tahun.

Namun ia sejak dua musim lalu sudah menembus tim utama Arsenal berkat performanya yang di atas rata-rata. Itulah mengapa MU menilai Lewis-Skelly cocok jadi pengganti jangka panjang sekaligus pesaing Luke Shaw di musim depan. Sehingga mereka berminat untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford. Myles Lewis-Skelly berduel dengan Tobias Brenan di laga Arsenal vs Wigan Athletic, Minggu (15/2/2026) (c) AP Photo/Maja Smiejkowska Laporan yang sama juga mengklaim bahwa transfer Lewis-Skelly ke MU berpotensi Jadi kenyataan.

Sang agen dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Setan Merah untuk transfer tersebut. Ini disebabkan Lewis-Skelly tidak bahagia di Arsenal. Menit bermainnya semakin menurun karena ia kalah saing dari Piero Hincapie dan Riccardo Calafiori di sisi kiri pertahananan The Gunners. Itulah mengapa sang agen mulai menjalin komunikasi dengan MU dan menawarkan sang bek ke pihak Setan Merah.

Ia menilai prospek jangka panjang Lewis-Skelly bakal lebih bagus di MU, mengingat kontrak Shaw akan habis di tahun 2027 mendatang. Manchester United sendiri dilaporkan harus keluar uang yang cukup besar untuk mengamankan sang bek muda dari Arsenal. Lewis-Skelly masih terikat kontrak di London Utara hingga tahun 2030 mendatang dan mahar transfernya diperkirakan ada di angka 40 juta pounds





