Target TKDN BYD Naik Jadi 60 Persen pada 2027

Menteri Perindustrian M Sarmuji meminta PT BYD Motor Indonesia meningkatkan tingkat komponen dalam negeri menjadi 60 persen pada tahun 2027 untuk mendukung rantai pasok lokal.

Menteri Perindustrian M Sarmuji secara resmi menantang PT BYD Motor Indonesia untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN kendaraan listrik nya menjadi 60 persen pada tahun 2027. Saat ini, kadar kandungan lokal kendaraan produksi BYD baru mencapai sekitar 45 persen. Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh M Sarmuji saat ia melakukan tinjauan lapangan ke fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat, pada Jumat, 13 November 2026.

Mekanisme Penambahan Nilai Lokal

M Sarmuji menekankan bahwa peningkatan TKDN bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam pernyataannya di lokasi pabrik, M Sarmuji menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu persen TKDN akan menghasilkan penambahan satu persen nilai tambah yang signifikan bagi potensi lokal. Hal ini mencakup penyerapan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia yang lebih besar di dalam negeri.

Also read Di Depan Menperin, BYD Janji Penuhi Aturan 60 Persen TKDN Tahun Depan

Target ambisius ini didasarkan pada perhitungan matematis industri yang presisi. Dengan menaikkan ambang batas dari 45 persen menjadi 60 persen, pemerintah memastikan bahwa industri otomotif listrik tidak hanya menjadi tempat perakitan akhir, melainkan benar-benar menghidupkan ekosistem manufaktur komponen di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata kepada pemasok lokal.

Posisi Perusahaan dan Kesiapan Pemasok

Luther Panjaitan, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Publik dan Pemerintah PT BYD Motor Indonesia, memberikan respons tegas terkait tantangan tersebut. Ketika M Sarmuji menanyakan secara langsung apakah target kenaikan TKDN bisa dipenuhi mulai tahun depan, Luther Panjaitan menjawab dengan tegas bahwa hal tersebut bisa dan harus dilakukan. Jawaban ini dianggap oleh M Sarmuji sebagai indikator kuat bahwa BYD memiliki komitmen serius untuk memenuhi harapan pemerintah.

Advertisement

Untuk mencapai tingkat tersebut, PT BYD Motor Indonesia saat ini telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 200 pemasok lokal. Rantai pasok yang telah dibangun mencakup penyedia berbagai komponen krusial seperti ban, kaca, hingga sistem pengereman. Keberadaan jaringan pemasok yang luas ini menjadi fondasi utama bagi perusahaan dalam meningkatkan kadar lokal secara bertahap dan berkelanjutan menuju target 60 persen.

Dampak Nyata dan Rencana Pengembangan Baterai

Langkah konkret berikutnya yang sedang dipertimbangkan oleh PT BYD Motor Indonesia adalah pengembangan fasilitas manufaktur baterai di dalam negeri. Luther Panjaitan menyatakan bahwa keberadaan pabrik baterai merupakan salah satu langkah paling penting dan ampuh untuk mencapai target TKDN 60 persen. Investasi strategis ini diharapkan dapat mengonsolidasikan rantai nilai produksi kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir di Indonesia.

Berbagai detail mengenai nominal investasi maupun jadwal konstruksi untuk fasilitas baterai tersebut belum diungkapkan secara rinci. Hal ini dikarenakan perusahaan masih berada dalam tahap perhitungan internal yang mendalam. Namun, fokus utama saat ini tetap pada optimalisasi penggunaan komponen dari pemasok lokal yang sudah ada serta penciptaan ekosistem industri pendukung yang lebih kuat di dalam negeri.