Target Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 Usai Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker

Ketua BTN PSSI Sumardji mengungkapkan target Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 setelah naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker disetujui DPR RI.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengungkapkan target Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 seusai naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker disetujui DPR RI.

Komisi X DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi kedua pemain tersebut pada Senin, 15 Juni 2026. Selanjutnya, Komisi XIII dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta PSSI di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026, juga menyetujui rekomendasi naturalisasi dua pemain keturunan Australia itu. Luke Vickery dan Mitchell Baker diproyeksikan untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia dalam ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF, yaitu ASEAN Championship 2026.

Turnamen ini direncanakan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sangat berharap kedua pemain ini segera dinaturalisasi untuk menambah kekuatan skuad. Luke Vickery yang berusia 19 tahun dan Mitchell Baker yang berusia 20 tahun sebelumnya sudah bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Sumardji menjelaskan bahwa Luke dan Mitchell merupakan rekomendasi langsung dari John Herdman.

Kualitas kedua pemain tersebut telah dipantau secara intensif, sehingga pelatih asal Inggris itu merasa mereka cocok dengan kebutuhan tim. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah ketebalan skuad Garuda untuk menghadapi ASEAN Championship 2026. Sumardji menambahkan bahwa target Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga meraih hasil terbaik. PSSI menargetkan tim bisa mencapai babak final dan bahkan menjadi juara.

Dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker, diharapkan daya saing Timnas Indonesia semakin meningkat. Selain itu, PSSI juga tengah mengejar target jangka panjang, yaitu menembus peringkat 50 besar FIFA. Naturalisasi pemain diaspora merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Sumardji optimistis bahwa dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Timnas Indonesia mampu berbicara banyak di kancah regional Asia Tenggara.

Ia juga mengingatkan bahwa kompetisi di ASEAN Championship 2026 akan sangat ketat, dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia juga memiliki ambisi besar. Oleh karena itu, setiap pemain harus memberikan kontribusi maksimal. Luke Vickery yang berposisi sebagai gelandang serang dan Mitchell Baker yang bermain sebagai bek tengah diharapkan bisa menjadi andalan baru bagi tim. Mereka berdua sudah menunjukkan kemampuan menjanjikan selama pemusatan latihan.

Dukungan dari suporter juga menjadi faktor penting untuk membangkitkan semangat tim. Sumardji berharap seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu demi kesuksesan tim nasional. Dengan kerja keras dan doa, ia yakin Timnas Indonesia bisa meraih prestasi gemilang di ASEAN Championship 2026





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Timnas Indonesia ASEAN Championship 2026 Naturalisasi Luke Vickery Mitchell Baker

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