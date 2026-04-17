Target Tiga Gol ke Gawang Vietnam: Kunci Timnas Indonesia U-17 Menuju Semifinal Piala AFF

Timnas Indonesia U-17 harus meraih kemenangan dengan selisih minimal tiga gol atas Vietnam pada Minggu, 19 April 2026, untuk menjaga asa lolos semifinal Piala AFF U-17, baik sebagai juara grup maupun melalui jalur runner-up terbaik. Kemenangan tipis pun cukup untuk menjadi runner-up grup, namun persaingan untuk tiket runner-up terbaik akan sangat ketat, dengan harapan hasil imbang pada laga Myanmar U-17 vs Filipina U-17.

Skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia U-17 , menghadapi tantangan krusial dalam upaya mereka menembus semifinal Piala AFF U-17. Kemenangan atas Vietnam pada Minggu, 19 April 2026, bukan sekadar sebuah pertandingan, melainkan sebuah keharusan mutlak yang akan menentukan nasib mereka di turnamen bergengsi ini.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dan anak asuhnya sadar betul bahwa setiap detik di lapangan akan sangat berharga, mengingat dua jalur utama menuju babak empat besar masih terbuka, namun membutuhkan perjuangan ekstra keras. Jalur pertama, dan yang paling diinginkan, adalah menjadi juara Grup A. Untuk meraih predikat prestisius ini, Timnas Indonesia U-17 diwajibkan mengalahkan Vietnam dengan selisih gol minimal tiga. Skenario ini akan semakin menarik jika di pertandingan lain Malaysia berhasil mengungguli Timor Leste. Dalam situasi tersebut, tiga tim kuat yaitu Indonesia, Vietnam, dan Malaysia akan mengumpulkan poin yang sama, yaitu enam poin. Penentuan peringkat akhir grup akan ditentukan melalui perhitungan klasemen mini, yang hanya memperhitungkan hasil pertandingan antar ketiga tim tersebut. Meski begitu, peluang lolos tidak hanya bergantung pada performa di lapangan, tetapi juga pada perhitungan matematis dan dukungan dari pertandingan lain. Pelatih dan para pemain harus mampu meramu strategi yang jitu untuk bisa meraih kemenangan besar. Kemenangan besar ini tidak hanya menjadi target, tetapi juga sebuah keharusan untuk memastikan langkah mereka lebih mulus di fase gugur. Dukungan penuh dari para suporter diharapkan mampu membakar semangat juang para penggawa Garuda Muda di lapangan hijau. Alternatif kedua, yang juga masih memungkinkan, adalah lolos sebagai runner-up terbaik dari seluruh grup. Jalur ini, meskipun sedikit lebih mudah dari sisi kemenangan minimal, tetap membutuhkan keberuntungan dan perhitungan yang matang. Indonesia wajib meraih kemenangan atas Vietnam, berapapun skornya. Sekadar menang 1-0 pun sudah cukup untuk mengamankan posisi runner-up Grup A, dengan catatan Malaysia berhasil meraih kemenangan atas Timor Leste. Namun, menjadi runner-up grup saja belum menjamin tiket ke semifinal. Timnas Indonesia U-17 harus bersaing dengan tim-tim yang menempati posisi runner-up di grup lain untuk memperebutkan satu tiket runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Persaingan ini diprediksi akan sangat ketat, mengingat kualitas tim-tim peserta Piala AFF U-17 yang semakin merata. Untuk mengamankan status runner-up terbaik, Timnas Indonesia U-17 juga harus berharap pada hasil pertandingan antara Myanmar U-17 melawan Filipina U-17. Idealnya, pertandingan tersebut harus berakhir dengan hasil imbang. Hasil imbang ini akan sangat membantu Indonesia dalam perolehan poin dan selisih gol, yang merupakan faktor penentu dalam klasemen runner-up terbaik. Seluruh skenario ini menuntut Timnas Indonesia U-17 untuk fokus pada pertandingan melawan Vietnam dan tampil dengan performa terbaik mereka. Laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan kemampuan para pemain muda Indonesia. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengalir deras untuk memberikan energi positif bagi perjuangan Skuad Garuda Muda





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia U-17 Piala AFF U-17 Semifinal Vietnam Klasemen Grup

United States Latest News, United States Headlines

