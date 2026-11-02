Target Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember 2026

Komisi III DPR menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 setelah 60 RDPU. Artikel membahas konsep pembuktian terbalik, risiko NCB, dan usulan pembentukan badan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Jakarta mengawal proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang kini berada di tahap krusial. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk panitia kerja untuk membahas materi regulasi ini secara intensif demi mencapai target pengesahan paling lambat pada 15 Desember 2026. Langkah ini diambil setelah RUU Perampasan Aset resmi disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 6 Oktober 2026. Proses legislasi ini menunjukkan komitmen serius lembaga legislatif dalam memberantas kejahatan yang melibatkan harta benda.

Proses Legislatif dan Keterlibatan Publik

Sebagai Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja, Habiburokhman mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menggelar sebanyak enam puluh rapat dengar pendapat umum hingga akhir Oktober 2026. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai lapisan masyarakat dan kelompok kepentingan terkait. Panja diingatkan untuk terus memperluas keterlibatan publik guna menjaga transparansi dalam penyusunan undang-undang ini.

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Para legislator menilai bahwa target pengesahan di akhir tahun ini tidak terburu-buru mengingat pembahasan RUU Perampasan Aset telah bergulir cukup lama di parlemen. Proses yang berjalan sistematis diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa setiap aspek dalam rancangan undang-undang telah mendapat pertimbangan matang dari semua pihak yang berkepentingan.

Kontroversi Konsep Pembuktian dan NCB

Salah satu poin panas dalam pembahasan adalah mekanisme pembuktian terbalik yang menjadi dasar penegakan hukum dalam RUU ini. Konsep ini memungkinkan negara menunjukkan kekayaan yang tidak wajar untuk kemudian beralih beban pembuktian kepada tersangka. Namun, Ketua Komisi Hukum Kejaksaan Tinggi Pujiyono mengingatkan bahwa pemahaman terhadap konsep kekayaan tidak wajar dan pembuktian terbalik harus baku agar tidak menimbulkan bias.

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Beberapa pakar dan tokoh masyarakat menyoroti bahwa mekanisme ini berisiko mengabaikan hak konstitusional warga negara. Jika setiap orang wajib membuktikan asal-usul hartanya dan menghadapi risiko perampasan jika gagal menjelaskan sumbernya, hal ini bisa dianggap bertentangan dengan praduga tak bersalah. Mereka argues bahwa konsep ini lebih cocok masuk ke dalam ranah hukum pidana materiil, sedangkan RUU Perampasan Aset adalah hukum pidana formil.

Konsep Non-Conviction Based atau perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana juga menjadi bahan perdebatan ketat. Pakar hukum dari Universitas Airlangga, Taufik Rachman, memperingatkan bahwa mekanisme ini rentan disalahgunakan jika tidak disertai aturan dan pengawasan yang ketat. Ada kekhawatiran bahwa kewenangan ini dapat dijadikan alat penekan, intimidasi politik, atau instrumen negosiasi oleh oknum penegak hukum terhadap pihak sasaran.

Usulan Badan Independen dan Cakupan Tindak Pidana

Untuk mengatasi potensi konflik kepentingan, Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar mengusulkan pembentukan badan pemulihan aset yang bersifat independen. Badan ini bertujuan mengelola aset hasil tindak pidana secara terintegrasi tanpa fragmentasi antar-institusi seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu juga sepakat bahwa pusat perampasan aset tidak boleh berada di bawah lembaga penegak hukum yang tidak independen demi menjaga objektivitas.

Secara substantif, RUU Perampasan Aset mengatur setidaknya tiga belas jenis tindak pidana yang menjadi sasaran. Daftar tersebut meliputi korupsi, narkoba, terorisme, penyelundupan manusia, serta kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan, perpajakan, perbankan, dan pertambangan. Termasuk pula tindak pidana di bidang kelautan perikanan dan perdagangan orang yang selama ini sulit dipulihkan asetnya.

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Respons Terhadap Jenis Kejahatan dan Korban

Aliansi Mahasiswa Nusantara menekankan pentingnya menjaga sistem peradilan pidana yang adil dan transparan dalam pelaksanaan perampasan aset. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Millennials Center Yerikho Alfredo Manurung menyoroti masalah judi online dan penipuan investasi sebagai persoalan serius yang merugikan masyarakat menengah ke bawah. Usulan ini merespons rencana pengaturan jenis pidana dalam RUU yang juga mencakup koperasi gagal bayar dan penipuan umrah.

Dari sisi parlemen, para anggota dewan mendorong agar RUU ini mengatur pemulihan atau pengembalian hasil tindak pidana kepada korban. Komisi III mengakui bahwa penegakan hukum selama ini belum maksimal dalam membantu korban mendapatkan ganti kerugian, terutama dalam kasus sektor keuangan. Dengan adanya badan independen dan aturan yang jelas, diharapkan proses pemulihan aset dapat berjalan lebih efisien dan berkeadilan bagi para korban kejahatan.