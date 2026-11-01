Target Renovasi 400 Ribu Rumah MBR Melalui Program BSPS oleh Menteri PKP

Menteri PKP menargetkan 400 ribu renovasi rumah MBR via program BSPS. Peninjauan di Jakarta Timur memastikan progres sesuai sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah menetapkan target ambisius untuk merenovasi empat ratus ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan perbaikan kondisi hunian. Target ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas permukiman di seluruh Indonesia.

Peninjauan Langsung Progres Renovasi di Jakarta Timur

Untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, Maruarar Sirait turun langsung ke lapangan dan meninjau rumah-rumah yang telah selesai direnovasi di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada hari Minggu tanggal satu November dua ribu dua puluh enam. Dalam kunjungan inspektif tersebut, ia didampingi oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati serta Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur. Mereka bersama-sama memeriksa hasil pekerjaan renovasi di sejumlah lokasi, termasuk memeriksa kondisi rumah milik seorang pemulung yang telah selesai dikerjakan.

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Di lokasi peninjauan yang terletak di dekat SD Negeri 01 Klender, Menteri yang akrab disapa Ara ini menyampaikan rasa syukurnya atas terselesaikannya program bedah rumah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia karena dapat melihat langsung hasil renovasi di rumah seorang pemulung serta dua rumah lainnya yang sudah rampung. Kehadirannya di lapangan menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam mengawasi setiap tahap pelaksanaan program bantuan perumahan ini.

Dialoq dengan Warga dan Penerima Bantuan

Selama berada di kampung, Menteri PKP berdialog langsung dengan warga Kampung Pertanian Tengah, Kelurahan Klender, yang merupakan bagian dari Kecamatan Duren Sawit. Tiga penerima bantuan yang dikunjunginya berasal dari kalangan pekerja berpenghasilan rendah, memberikan gambaran nyata tentang manfaat program bagi masyarakat akar rumput. Para penerima ini antara lain adalah Siswanto yang berprofesi sebagai sopir mikrolet, Tasirin yang bekerja sebagai pemulung, serta Abdul Kosim yang merupakan buruh pabrik.

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Kehadiran para pekerja hardanik ini dalam daftar penerima bantuan menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar menyasar mereka yang berpenghasilan terbatas. Maruarar mengaku turut merasakan kebahagiaan para penerima bantuan setelah rumah mereka selesai direnovasi, yang menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah dalam melanjutkan program ini.

Strategi Jangka Panjang dan Target Nasional

Ara menjelaskan bahwa program bedah rumah menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengunjungi sejumlah daerah di seluruh Indonesia untuk memantau langsung progres pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Rutenya mencakup pengecekan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, serta beberapa tempat lainnya di Yogyakarta dan daerah-daerah lain yang sudah selesai melaksanakan renovasi.

Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kementerian PKP menargetkan renovasi empat ratus ribu rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai empat puluh lima ribu rumah.

Komitmen untuk menyelesaikan empat ratus ribu rumah renovasi ini menunjukkan percepatan program yang signifikan. Dalam dua bulan terakhir, tim kerja pemerintah telah bekerja keras untuk menuntaskan target tersebut dengan kualitas yang memadai. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hunian bagi ratusan ribu keluarga miskin di seluruh tanah air.