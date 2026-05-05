Target Penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 2 Tol Kayuagung–Palembang–Betung Kuartal III 2026

Dua seksi prioritas Tol Kayuagung–Palembang–Betung, Seksi 1 Kramasan–Sungai Rengas dan Seksi 2 Sungai Rengas–Pangkalan Balai, ditargetkan rampung pada kuartal III 2026. Progres pembangunan menunjukkan capaian signifikan dengan pembebasan lahan dan konstruksi yang terus berjalan.

Penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 2 Tol Kayuagung–Palembang–Betung ditargetkan pada kuartal III tahun 2026 mendatang. Dua seksi yang menjadi prioritas utama, yaitu Seksi 1 yang menghubungkan Kramasan–Sungai Rengas dan Seksi 2 yang menghubungkan Sungai Rengas–Pangkalan Balai, mendapatkan perhatian khusus dalam percepatan pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menekankan pentingnya proyek jalan tol ini bagi peningkatan mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Sumatera. Beliau menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk mendukung penyelesaian proyek ini tepat waktu, mengingat manfaat besar yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Pernyataan ini disampaikan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026. Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung memiliki panjang keseluruhan 111,69 kilometer dan merupakan bagian integral dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera yang ambisius.

Saat ini, ruas jalan tol yang menghubungkan Kayuagung–Palembang sepanjang 37,62 kilometer sudah beroperasi dan dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, pembangunan ruas lanjutan menuju Betung sepanjang 69,19 kilometer tengah berlangsung secara intensif. Pembangunan ruas Tol Palembang–Betung dibagi menjadi tiga seksi utama, masing-masing dengan karakteristik dan target penyelesaian yang berbeda. Seksi 1, Kramasan–Sungai Rengas, memiliki panjang 21,5 kilometer.

Seksi 2, Sungai Rengas–Pangkalan Balai, membentang sepanjang 33 kilometer. Dan Seksi 3, Pangkalan Balai – Betung, memiliki panjang 14,69 kilometer. Fokus utama percepatan pembangunan saat ini tertuju pada Seksi 1 dan Seksi 2. Hal ini dikarenakan kedua seksi tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antara kawasan perkotaan Palembang dengan wilayah-wilayah di bagian utara Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penyelesaian kedua seksi ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran arus logistik antar provinsi, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah. Progres pembangunan yang telah dicapai sejauh ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Pada Seksi 1, proses pembebasan lahan telah mencapai angka 95,43 persen, sementara progres konstruksi fisik telah mencapai 92,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan telah berhasil dibebaskan dan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana.

Pada Seksi 2, progres pengadaan lahan juga menunjukkan hasil yang positif, dengan angka mencapai 95,58 persen. Progres konstruksi fisik pada seksi ini juga cukup signifikan, yaitu sebesar 89,88 persen. Dengan progres yang telah dicapai, kedua seksi ini optimis dapat diselesaikan konstruksinya pada kuartal III tahun 2026, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung saat ini mencatat progres pembebasan lahan sebesar 86,15 persen, dengan progres konstruksi sebesar 51,82 persen.

Target penyelesaian untuk seksi ini adalah pada awal tahun 2027. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) sebagai pengelola utama. Pekerjaan konstruksi Seksi 1 dan Seksi 2 dipercayakan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebuah perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. Sedangkan Seksi 3 dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur, anak perusahaan dari PT Hutama Karya (Persero).

Secara keseluruhan, proyek Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung membutuhkan investasi sebesar sekitar Rp 14,98 triliun dengan masa konsesi selama 50 tahun. Investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah dan nasional. Kehadiran jalan tol ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan antara Palembang dan Betung secara drastis, dari sekitar tiga jam menjadi hanya sekitar satu jam. Hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan bisnis, wisata, atau keperluan lainnya.

Selain itu, jalan tol ini juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur tol. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan





