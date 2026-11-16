Target Pajak Rp 514 Triliun di Tengah Pertumbuhan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan butuh tambahan Rp 514 triliun dari pajak, meski Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat fundamental ekonomi membaik.

Kementerian Keuangan Indonesia melalui Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kebutuhan mendesak akan tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 514 triliun guna memenuhi target penerimaan negara hingga akhir tahun. Pernyataan ini disampaikan meskipun Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Bakom secara resmi melaporkan bahwa kondisi fundamental perekonomian nasional telah menunjukkan tren penguatan signifikan di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Detail Pertumbuhan Penerimaan Pajak Oktober 2026

Angka realisasi penerimaan negara pada sektor perpajakan hingga bulan Oktober 2026 telah mencapai total Rp 1.796,8 triliun. Besaran ini mengalami kenaikan yang sangat substansial, yaitu tumbuh sebesar 23,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menandai capaian positif dalam kinerja fiskal pemerintah.

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Dari total tersebut, komponen Pajak Penghasilan atau PPh nonmigas menyumbang porsi terbesar dengan realisasi sebesar Rp 893,1 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,6 persen, yang menjadi indikator konkret bahwa aktivitas ekonomi dalam negeri masih terjaga dan menunjukkan stabilitas yang baik di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif.

Sebagian dari kenaikan pada sektor PPh ini juga dipengaruhi oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbaikan ini terjadi sebagai dampak langsung dari penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax yang digulirkan secara nasional, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

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Kinerja Pajak Pertambahan Nilai dan Daya Beli

Sektor pajak konsumsi juga mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tajam dibandingkan pajak penghasilan. Realisasi untuk kelompok Pajak Pertambahan Nilai atau PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM mencapai Rp 793,55 triliun hingga Oktober 2026.

Kenaikan pada dua jenis pajak ini sangat signifikan, yaitu tumbuh sebesar 39,1 persen dari tahun sebelumnya. Indikator kenaikan yang tinggi ini menunjukkan bahwa tingkat transaksi ekonomi fisik di masyarakat meningkat drastis. Hal ini memperkuat dugaan bahwa daya beli masyarakat tengah pulih dan mulai menggerakkan roda konsumsi barang dan jasa.

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diwakili oleh Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa data-data pertumbuhan ini merupakan bukti bahwa aktivitas ekonomi, pola konsumsi, dan kegiatan operasional usaha tidak terganggu oleh ketidakpastian global. Fithra menilai bahwa perbaikan daya beli adalah kunci utama di balik lonjakan penerimaan pajak non-hiperinflasi ini.

Strategi Jangka Panjang dan Tantangan Fiskal

Meskipun terdapat kesenjangan antara klaim penguatan fundamental ekonomi dengan kebutuhan anggaran yang masih besar, pemerintah tetap optimis. Suahasil Nazara menekankan bahwa sisa waktu hingga akhir tahun memerlukan akselerasi penerimaan untuk menutup gap sebesar Rp 514 triliun tersebut agar target APBN tidak terlewat.

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Pemerintah akan terus memantau realisasi belanja dan penerimaan di sisa bulan tahun berjalan. Fokus strategi ke depan adalah mempertahankan momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan memastikan kepatuhan pajak tetap tinggi melalui digitalisasi sistem administrasi yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan basis pajak nasional.