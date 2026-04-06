Target Bedah Rumah Capai 400 Ribu Unit pada 2026: Komitmen Prabowo untuk Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan program bedah rumah menjadi 400 ribu unit pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal ini setelah rapat terbatas dengan Presiden, menunjukkan dukungan penuh untuk program yang menyasar masyarakat miskin.

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan bahwa target program bedah rumah pada tahun 2026 akan ditingkatkan secara signifikan, mencapai 400 ribu unit. Pernyataan ini disampaikan setelah Maruarar menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto , menandakan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah yang layak huni.

Program bedah rumah, yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), difokuskan pada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Maruarar menekankan dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap program perumahan rakyat ini, yang dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat implementasi program bedah rumah di seluruh Indonesia. \Program bedah rumah ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, program ini menargetkan perbaikan 45 ribu unit rumah. Namun, untuk tahun 2026, cakupan diperluas menjadi 400 ribu unit rumah yang akan diperbaiki. Keputusan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Maruarar mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, terdapat lebih dari 220 kabupaten/kota yang tidak mendapatkan jatah program bedah rumah. Namun, dengan kebijakan baru ini, seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah dari pemerintah. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sedang menyiapkan skema untuk melaksanakan perbaikan ratusan ribu rumah rakyat ini. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan adanya koordinasi yang baik dan komitmen bersama untuk mewujudkan program bedah rumah yang efektif dan efisien.\Maruarar juga menekankan potensi besar program bedah rumah dalam mendorong perputaran perekonomian di berbagai wilayah. Ia meyakini bahwa program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi dan menghadirkan keadilan sosial. Pada akhir tahun 2025, Maruarar sempat mengumumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran program bedah rumah tak layak huni hingga sekitar delapan kali lipat, sebagai instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp 10,89 triliun, sebesar Rp 8,1 triliun atau 80 persennya dialokasikan khusus untuk perbaikan rumah tak layak huni bagi masyarakat miskin. Maruarar menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk meningkatkan anggaran ini menunjukkan adanya politik anggaran yang berpihak pada rakyat miskin, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa terlalu fokus pada efisiensi anggaran. Langkah ini mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya





