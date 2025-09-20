Tarakan Bersiap Sambut Habib Rizieq: Tabligh Akbar dan Solidaritas Palestina Digelar

Kota Tarakan, Kalimantan Utara, bersiap menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan menggelar Tabligh Akbar dan Aksi Solidaritas untuk Palestina. Persiapan meliputi pembangunan panggung, pengaturan lalu lintas, dan koordinasi keamanan untuk memastikan kelancaran acara.

Suasana di Jalan Sebengkok Tiram, Tarakan , Kalimantan Utara, tampak sibuk menjelang kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Sabtu (20/9). Sebuah panggung sederhana telah didirikan yang menutupi jalan, sebagai persiapan puncak acara Tabligh Akbar dan Aksi Solidaritas untuk Palestina yang dijadwalkan malam ini pukul 20.00 WITA. Aktivitas persiapan telah dimulai sejak pagi, dengan panggung acara yang terpasang tepat di depan Masjid Baburahmat.

Pagar pembatas juga telah dipasang di depannya, meskipun peralatan seperti sistem suara dan lampu penerangan belum selesai dipasang. Di sekitar lokasi, puluhan warga terlihat antusias terlibat dalam kerja bakti, membersihkan area masjid dan sepanjang jalan yang akan menjadi pusat berkumpulnya jemaah. Ketua RT 15, Abdul Hamid, yang turut serta dalam kerja bakti tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah inisiatif gabungan dari beberapa RT untuk memastikan kelancaran acara. Hamid menambahkan bahwa panitia telah menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu pintu masuk bagi jemaah, yaitu melalui Jalan Diponegoro. Kantong parkir telah disiapkan di Rumah Sakit Umum (RSU) Carsa, dengan lahan seluas 100 meter persegi disediakan untuk menampung jemaah. 'Jalan sudah ditutup sejak malam sebelumnya. Pintu masuk dari depan (Jalan Diponegoro), sementara area belakang panggung khusus untuk panitia keamanan. Parkir kami sediakan di depan RSU Carsa,' ungkapnya. \Ketua Panitia Penyelenggara, Husni Mubarak Al Amrie, mengonfirmasi bahwa persiapan panggung telah dikebut sejak Jumat malam. Namun, mengenai adanya arak-arakan atau konvoi penyambutan Habib Rizieq, pihaknya belum dapat memberikan kepastian. 'Kemungkinan bisa iya, bisa juga tidak, kami masih berkomunikasi mengenai hal ini. Kemungkinan besar massa tetap akan menjemput karena kecintaan mereka kepada Habib Rizieq, dan kami sebagai panitia tidak dapat mengendalikan hal tersebut,' kata Husni pada Jumat (19/9/2025) malam. Husni menambahkan bahwa agenda penyambutan masih dalam pembahasan internal panitia. Informasi yang pasti adalah jalur kedatangan HRS. Husni menegaskan bahwa tema kemerdekaan Palestina akan menjadi semangat utama dalam acara yang dikemas dalam nuansa Maulid Nabi. 'Malam ini kami sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Merdeka Palestina tetap menjadi tema acara dalam bingkai bulan maulid yang penuh berkah,' tambahnya. Dari sisi keamanan, Koordinator Keamanan Acara, Yusman, menyatakan bahwa pengawalan ring 1 akan ditangani langsung oleh panitia internal. Ia juga memperkirakan bahwa jemaah akan datang dari berbagai daerah di luar Tarakan. 'Untuk peserta dari luar daerah, jumlahnya tidak dapat diperkirakan, karena kecintaan kepada Habib Rizieq luar biasa,' kata Yusman pada Jumat (19/9/2025) pukul 23.55 WITA. Pihaknya berharap kedatangan HRS akan membawa berkah bagi Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Panitia optimis bahwa lokasi acara di sepanjang Jalan Sebengkok Tiram mampu menampung lonjakan jumlah jemaah yang hadir.\Persiapan acara telah berjalan dengan intensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan panitia penyelenggara. Koordinasi yang baik antara RT, panitia, dan pihak keamanan diharapkan dapat memastikan kelancaran acara Tabligh Akbar dan Aksi Solidaritas untuk Palestina ini. Penutupan jalan dan pengaturan lalu lintas menjadi krusial untuk mengelola arus jemaah yang diperkirakan akan membludak. Selain itu, antisipasi terhadap kemungkinan adanya konvoi atau arak-arakan penyambutan Habib Rizieq juga menjadi perhatian utama. Kehadiran HRS diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya dalam konteks keagamaan dan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Semangat Maulid Nabi yang dikombinasikan dengan tema kemerdekaan Palestina diharapkan dapat menciptakan suasana yang khidmat dan penuh makna. Kesuksesan acara ini akan menjadi cerminan dari semangat kebersamaan dan dukungan terhadap nilai-nilai keislaman serta kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan global





detikcom / 🏆 29. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Habib Rizieq Shihab Tarakan Tabligh Akbar Palestina Maulid Nabi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Respons Warga Sebengkok Tiram Sambut Tabligh Akbar Habib RizieqWarga Tarakan siapkan penyambutan Habib Rizieq Syihab pada 20 September. Acara Tabligh Akbar dan aksi solidaritas untuk Palestina di Masjid Baburahmat.

Baca lebih lajut »

6 Potret Pernikahan Anak Rowman Ungu, Momen Haru Sang Drummer Lepas Putri SulungIntip potret pernikahan anak Rowman Ungu, Rekha Rahmaniah, yang penuh haru dan kebahagiaan. Sang drummer Ungu resmi menikahkan putri sulungnya dengan Muhammad Rizieq.

Baca lebih lajut »

Alokasikan Tambahan Kuota BBM Swasta, Pengamat: Langkah TepatPemerintah menetapkan alokasi tambahan 10% untuk kuota BBM swasta, dinilai langkah tepat untuk atasi kelangkaan

Baca lebih lajut »

Rencana Habib Rizieq ke Tarakan Tuai Pro Kontra, Mediasi BuntuRencana kedatangan Habib Rizieq di Kaltara menuai pro kontra. Mediasi antara panitia dengan Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (AMAKU) masih buntu.

Baca lebih lajut »

Tabligh Akbar Habib Rizieq di Tarakan Berpotensi Diguyur HujanAcara Tabligh Akbar di Tarakan, 20 September, diperkirakan hujan. BMKG memperingatkan potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang. Panitia siap siaga.

Baca lebih lajut »

Dialog dengan Kapolda Kaltara, AMAKU Batal Tolak Habib RizieqAliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara batal mengadang Habib Rizieq setelah dialog dengan Kapolda. Acara Tabligh Akbar berlanjut.

Baca lebih lajut »