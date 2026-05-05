Tantangan Timnas U17 Indonesia Menuju Piala Dunia U17 2026

Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah hasil kurang memuaskan di ASEAN U17 Championship 2026 dan evaluasi dari media Vietnam.

Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat dalam upayanya untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 . Setelah pertandingan kedua babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026 melawan Malaysia yang berakhir dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur pada Kamis malam, 16 April 2026, evaluasi mendalam dilakukan oleh tim pelatih.

Kekalahan ini menambah tekanan pada Garuda Asia untuk meraih hasil positif di sisa pertandingan penyisihan grup. Media Vietnam bahkan menilai bahwa peluang Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 sangat tipis, mengingat mereka harus finis di dua teratas Grup B untuk mengulangi kesuksesan lolos ke Piala Dunia U17 2025.

Timnas U17 Indonesia telah menjalani serangkaian persiapan, termasuk dua laga uji coba melawan China pada Februari lalu di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, dan satu uji coba melawan Arab Saudi yang sayangnya berakhir dengan kekalahan 1-2. Kurniawan, pelatih timnas, menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan taktik sebelum pertandingan berikutnya melawan China. Ia berharap sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan performa tim.

Pertandingan ketiga babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026 melawan Vietnam berakhir imbang 0-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu malam, 19 April 2026, dengan Mierza Firjatullah mendapat pengawasan ketat dari pemain Vietnam sepanjang laga. Skuad Garuda Asia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat tampil di dua laga uji coba melawan China.

Penguatan ini terlihat dengan diperkuatnya tiga pemain diaspora berbakat, yaitu Mike Rajasa yang bermain untuk FC Utrecht, Noha Pohan yang membela NAC Breda, dan Mathew Baker, jebolan Piala Dunia U17 2025 dari Melbourne City. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan dan memberikan opsi taktik yang lebih beragam bagi tim. Namun, para pengamat sepak bola menyoroti beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transisi dari bertahan ke menyerang dan penyelesaian akhir (finishing).

Kemampuan transisi yang cepat dan akurat, serta ketenangan dalam memanfaatkan peluang, akan menjadi kunci bagi Timnas U17 Indonesia untuk meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan mendatang. Selain fokus pada peningkatan performa di lapangan, timnas juga menghadapi isu-isu di luar lapangan, seperti keluhan warganet mengenai lonjakan tagihan listrik pada bulan April, yang kemudian dijelaskan oleh PLN. Isu-isu lain seperti perjalanan Como dan bulan madu Cesc Fabregas juga menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Dukungan finansial dari pembaca melalui fitur Apresiasi Spesial juga menjadi perhatian penting bagi KOMPAS.com, sebagai bentuk kontribusi untuk keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Seluruh kontribusi akan digunakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dan pelayanan kepada masyarakat. KOMPAS.com juga menegaskan komitmennya untuk menjaga privasi data kontributor dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan fitur Apresiasi Spesial.

Fokus utama timnas saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan berat di depan, yaitu lolos ke Piala Dunia U17 2026. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan Garuda Asia dapat meraih hasil yang memuaskan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Evaluasi terus dilakukan, perbaikan taktik dioptimalkan, dan semangat juang ditingkatkan untuk menghadapi setiap pertandingan dengan penuh percaya diri.

Kehadiran pemain diaspora menjadi angin segar, namun kemampuan tim secara keseluruhan harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu lolos ke Piala Dunia U17 2026 dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas U17 Piala Dunia U17 2026 ASEAN U17 Championship Kurniawan Pemain Diaspora Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joey Pelupessy dan Ragnar Oratmangoen Bentrok Sebelum Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026?Berita Joey Pelupessy dan Ragnar Oratmangoen Bentrok Sebelum Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026? terbaru hari ini 2026-05-03 09:44:46 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Timnas U17 Putri Indonesia ke Clairefontaine, Komitmen PSSI Naikkan Standar Kualitas TimnasTimnas U17 Putri Indonesia akan berlatih selama satu pekan di Prancis.

Read more »

TImnas Putri Indonesia U-17 TC di Prancis, Jadi Momentum Tingkatkan Standar Kualitas Pemain MudaTimnas Putri Indonesia U-17 akan menjalani TC di Prancis selama 3-9 Mei 2026.

Read more »

Digelar 9 Mei 2026, AFC Resmi Putuskan Timnas Indonesia di Pot Keempat Drawing Piala Asia 2027Berita Digelar 9 Mei 2026, AFC Resmi Putuskan Timnas Indonesia di Pot Keempat Drawing Piala Asia 2027 terbaru hari ini 2026-05-04 16:01:07 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Fakta Met Gala 2026: Tema, Host, hingga Harga Tiket Rp 1,2 MiliarMet Gala 2026 akan diadakan pada Senin, 4 Mei 2026, waktu Amerika Serikat, atau Selasa pagi, 5 Mei 2026, waktu Indonesia.

Read more »

Women’s Series Manila 2026 Jadi Ajang Penguatan Timnas 3x3 Putri ke Asian Games 2026Timnas basket 3x3 putri bersiap untuk menjajal turnamen Women's Series 2026 di Manila. Ajang ini dijadikan pemanasan untuk Asian Games 2026.

Read more »