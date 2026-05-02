Tantangan Pendidikan Indonesia: Ketimpangan, Kualitas, dan Peran Guru

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Fahira Idris menyoroti tantangan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk ketimpangan antarwilayah, kualitas hasil belajar yang belum optimal, dan distribusi guru yang belum merata. Ia menekankan pentingnya penguatan peran guru, percepatan digitalisasi pendidikan, dan pemerataan layanan pendidikan sebagai kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, berbagai tantangan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi sorotan utama. Fahira Idris, sebagai pemerhati pendidikan dan Senator Jakarta, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akses, tetapi juga kualitas dan keadilan.

Ia mengungkapkan bahwa ketimpangan antarwilayah, kualitas hasil belajar yang belum optimal, serta distribusi dan kompetensi guru yang belum merata menjadi hambatan utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Menurut Fahira, Hardiknas adalah momentum untuk merefleksikan kembali bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, namun fondasi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Ketimpangan pendidikan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, serta kekurangan tenaga pendidik menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi agar tidak memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, capaian pembelajaran siswa Indonesia yang masih relatif belum memuaskan, termasuk dalam indikator internasional seperti literasi, numerasi, dan sains, menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pendidikan harus dilakukan secara lebih sistemik dan berkelanjutan. Fahira Idris menegaskan bahwa penguatan peran guru menjadi prioritas utama.

Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator pembelajaran, pembentuk karakter, dan agen perubahan dalam sistem pendidikan. Transformasi pendidikan harus dimulai dari guru, dengan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta pemerataan distribusi guru agar semua kebijakan pendidikan dapat mencapai dampak yang optimal. Selain penguatan guru, Fahira Idris juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pendidikan yang inklusif dan merata. Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi harus memastikan seluruh peserta didik, termasuk di daerah 3T, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar berkualitas.

Pembangunan infrastruktur digital, penyediaan perangkat, serta peningkatan literasi digital guru dan siswa harus berjalan beriringan. Lebih lanjut, Fahira menilai bahwa pemerataan layanan pendidikan berkualitas harus menjadi fokus utama kebijakan pendidikan nasional. Hal ini mencakup pemerataan infrastruktur, akses pendidikan di semua jenjang, hingga penguatan kebijakan afirmatif bagi daerah dengan kapasitas fiskal dan kinerja pendidikan yang masih rendah.

Pendekatan inovatif, seperti sekolah terintegrasi, pembelajaran jarak jauh, serta model pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Fahira juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar berbagai program tersebut benar-benar berdampak nyata di lapangan





