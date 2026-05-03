Tantangan Kesejahteraan Guru di Hari Pendidikan Nasional 2026: Kisah Kenanga dan Muzeki

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026, tantangan kesejahteraan guru menjadi sorotan utama. Kisah Kenanga, guru PPPK paruh waktu di Kediri, dan Muzeki, guru honorer di Malang, menggambarkan perjuangan para guru yang tetap berdedikasi meski dengan kesejahteraan terbatas. Artikel ini membahas kendala administratif, kekurangan jam mengajar, dan komitmen para guru dalam mendidik generasi muda.

Salah satu kasus yang mencolok adalah pengalaman Kenanga (35), guru PPPK paruh waktu asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia telah mengabdi selama 15 tahun, namun baru pada akhir 2025 ia mendapatkan SK pengangkatan sebagai guru PPPK paruh waktu. Gajinya pun meningkat dari Rp 400.000 per bulan menjadi Rp 1,1 juta per bulan, sesuai kemampuan daerah. Namun, di balik kabar baik itu, Kenanga menghadapi kendala administratif yang membuatnya tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Ia memiliki ijazah PGSD dan S-1 Bahasa Inggris, tetapi karena kebutuhan jam mengajar di sekolah sudah terpenuhi, ia tidak mendapatkan kelas. Akibatnya, ia harus menggunakan ijazah Bahasa Inggrisnya, meskipun di kelas 1-2 SD, bahasa Inggris tidak diakui sebagai pelajaran yang bisa dihitung jam mengajarnya. Hal ini menyebabkan ia kekurangan jam mengajar dan tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kenanga telah menunggu sertifikasi selama lebih kurang 7 bulan, tetapi hingga kini belum juga cair.

Meskipun demikian, ia tetap semangat mengajar dan bahkan memberikan bimbingan belajar atau les hingga pukul 20.00 WIB setiap hari. Ia pulang sekitar pukul 20.00 WIB dan melanjutkan mengurusi anak serta suaminya, sambil menyiapkan bahan ajar untuk anak didiknya esok hari. Kenanga menyatakan bahwa meskipun pengabdiannya selama 15 tahun seolah tidak dianggap, ia tetap setia pada profesi guru. Ia tidak pernah memikirkan bekerja di luar guru dan selalu berharap kondisi semua guru di Tanah Air semakin baik.

Selain Kenanga, ada juga Muzeki (35), guru honorer di MTS Assalam, Bantur, Kabupaten Malang. Ia telah mengabdi sejak tahun 2013 dan memilih untuk tetap menjadi guru honorer di daerahnya. Muzeki tidak ingin ikut program PPPK karena takut di tempatkan di luar daerah, yang akan membuat murid-muridnya kehilangan teman yang mendampingi proses belajarnya. Saat ini, Muzeki mendirikan Galeri Kreatif di daerahnya di Bantur, sebuah komunitas literasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan pendidikan, bakat dan minat serta UMKM.

Di komunitas ini, anak-anak Malang Selatan ditemani belajar dan dididik menjadi pribadi yang berani dan mau mengenyam pendidikan lebih tinggi. Tahun ini, Muzeki bangga karena ada 14 anak yang mendaftar kuliah, bahkan ke universitas di luar Malang seperti UGM dan Unair. Dahulu, rata-rata pendidikan anak Malang Selatan hanya sampai SD atau SMP. Muzeki adalah guru BK di 2 sekolahan, yaitu di MTS dan SMK Assalam, dan mendapat gaji Rp 1,5 juta per bulan.

Ia menambahkan bahwa meskipun gajinya tidak tinggi, ia tetap berkomitmen untuk mendidik generasi muda





