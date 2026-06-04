Tantangan Industri Minuman Ringan Nasional

Industri minuman ringan nasional masih menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Namun, memasuki tahun 2026, industri ini dihadapkan pada beberapa tantangan besar.

Industri minuman ringan nasional masih menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional . Namun, memasuki tahun 2026, industri ini dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo, volume pertumbuhan industri minuman siap saji di Indonesia mengalami kontraksi sekitar 0,5% pada 2025 lalu.

Angka ini membaik dibandingkan periode sebelumnya, tetapi industri minuman siap saji nasional belum stabil. Jika produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tidak dihitung, maka volume penjualan industri minuman siap saji nasional secara keseluruhan akan anjlok sekitar 11%. Hal ini karena AMDK memiliki kontribusi mencapai kisaran 60%-70% dari total volume industri minuman siap saji nasional. Meskipun demikian, ada pertumbuhan positif volume penjualan industri minuman siap saji nasional selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 sekitar 2%.

Namun, kenaikan tersebut tidak merata di seluruh kategori produk. Dalam hal ini, produk kategori minuman rendah kalori atau tanpa kalori dapat melonjak 28% selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memilih produk-produk yang lebih cocok dengan gaya hidup mereka. Pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, cukup memengaruhi kinerja industri tersebut.

Apalagi, produk minuman siap saji, khususnya di luar AMDK, bukan termasuk produk kebutuhan primer. Di samping itu, pelemahan kurs rupiah yang telah menembus level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) juga menjadi pukulan bagi para pelaku usaha minuman siap saji nasional. Mengingat, pelemahan kurs bisa menimbulkan efek lanjutan seperti inflasi hingga kenaikan biaya logistik. Logistik dan energi ini adalah tantangan industri ke depan.

Kita tahu logistik naik, energi ini BBM. Saya ngak tahu berapa lama bisa ditahan mudah-mudahan. Sayasaja kalau sampai BBM dilepas naik, kita mungkin akan inflasinya bisa gila-gilaan. Tak hanya itu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha di sektor minuman siap saji.

Meski begitu, ASRIM mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda rencana tersebut, mengingat pemerintah ingin melihat pertumbuhan industri terlebih dahulu. Terkait kondisi ekonomi, Peneliti Senior, Senior of Reform on Economics/CORE, Mohammad Ishak Razak menilai, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh belanja pemerintah. Namun, daya tahan pertumbuhan tersebut berpotensi melemah jika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas akibat peningkatan beban subsidi energi.

Dia juga menyoroti masalah daya beli masyarakat, di mana terdapat tren penurunan kelas menengah, perlambatan upah riil, dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman konsumtif. Kondisi ini bisa saja mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap produk-produk dari industri, termasuk minuman siap saji. Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merriantij Punguan Pintaria mengatakan, industri minuman siap saji atau minuman ringan tetap memiliki peran besar terhadap ekonomi nasional.

Kemenperin mencatat saat ini terdapat sekitar 126 unit industri minuman ringan dengan kapasitas produksi mencapai 15,5 miliar liter per tahun dan mampu menyerap lebih dari 22.000 tenaga kerja langsung. Sektor ini juga dapat menciptakan efek berganda bagi sektor lainnya seperti transportasi, ritel, kemasan, serta industri pendukung lainnya. Untuk meningkatkan daya saing industri minuman ringan, pemerintah khususnya Kemenperin terus melaksanakan program pengembangan industri yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan produktivitas, efisiensi proses produksi, penguatan investasi, dan penerapan praktik industri yang berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas fiskal dan non-fiskal, antara lain super deduction tax dan pembebasan biaya masuk impor barang modal dalam rangka investasi





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Industri Minuman Ringan Tantangan Perekonomian Nasional Pertumbuhan Industri Daya Beli Masyarakat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Industri Alat Olahraga Nasional Dijadikan Sebagai Salah Satu Sektor Pemajuan IndustriKementerian Perindustrian menegaskan industri alat olahraga nasional memiliki potensi yang kuat untuk terus berkembang dan menjadi salah satu sektor pemajuan industri.

Read more »

Di Tengah Gejolak Global, Industri Asuransi Hadapi Tantangan Volatilitas Pasar dan Tekanan Daya Beli MasyarakatIndustri asuransi hadapi tantangan volatilitas pasar dan tekanan daya beli masyarakat di tengah gejolak global. Simak strategi dukungan perlindungan.

Read more »

Tren Industri Asuransi Disebut Masih Positif, Tapi Ada Tantangan IniDirektur AIA Financial, Rista Qatrini, proyeksikan industri asuransi tetap positif meski menghadapi tantangan global dan inflasi medis.

Read more »

Kimia Farma Kejar Perbaikan Kinerja pada 2026Kimia Farma (KAEF) melihat sejumlah tantangan antara lain dampak geopolitik terhadap industri terutama produk turunan petrokimia.

Read more »