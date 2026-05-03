Tantangan Hilirisasi Batu Bara Menjadi DME: Bahlil Ungkap Kendala dan Tekad Kuat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan berbagai tantangan dalam proyek DME PTBA di Tanjung Enim, termasuk ketergantungan impor LPG dan upaya penghambatan proyek. Ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proyek strategis ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara terbuka mengemukakan berbagai kendala signifikan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan proyek strategis nasional, yaitu hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether ( DME ) yang digagas dan dikembangkan oleh PT Bukit Asam Tbk.

(PTBA) di lokasi strategis Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Proyek ini, yang diharapkan menjadi solusi alternatif energi nasional, ternyata tidak lepas dari berbagai tantangan kompleks yang perlu diatasi. Bahlil menekankan bahwa salah satu motivasi utama di balik pengembangan DME adalah tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kondisi ini dianggap kurang ideal mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya gas yang melimpah.

Namun, Bahlil menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada perbedaan komposisi gas. Ia menguraikan bahwa LPG, yang terdiri dari komponen C3 dan C4, memiliki karakteristik yang berbeda dengan gas alam yang umumnya dimiliki Indonesia, yang didominasi oleh komponen C1 dan C2. Komponen C3 dan C4 memiliki volume yang lebih kecil, sehingga pengembangan industri pengolahan gas dengan komposisi tersebut di dalam negeri menjadi terbatas.

Hal ini menjadi alasan utama mengapa Indonesia masih perlu mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, meskipun memiliki cadangan gas alam yang besar. Pemerintah kemudian mengambil inisiatif untuk mendorong pengembangan DME sebagai alternatif pengganti LPG, khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. DME, yang dihasilkan dari proses hilirisasi batu bara berkalori rendah, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, Bahlil secara jujur mengakui bahwa perjalanan proyek DME ini tidaklah mulus dan mudah.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat berbagai pihak yang pada awalnya sempat memberikan penolakan atau bahkan melakukan upaya-upaya penghambatan terhadap realisasi proyek tersebut. Kendala-kendala ini, menurut Bahlil, berasal dari berbagai faktor, termasuk perbedaan kepentingan, persepsi yang kurang tepat mengenai manfaat proyek, serta potensi dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Bahlil menuturkan bahwa proyek DME ini sebenarnya sudah pernah dilakukan peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

Peletakan batu pertama tersebut menandakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan proyek strategis ini. Namun, sayangnya, proyek tersebut kemudian terhenti di tengah jalan dan tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana awal. Bahlil secara implisit menyampaikan bahwa adanya dinamika politik pada saat itu turut mempengaruhi kelangsungan proyek. Ia mengisyaratkan bahwa pada saat itu, posisinya belum sekuat sekarang, sehingga ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi atau menghentikan proyek tersebut.

Namun, Bahlil menegaskan bahwa situasi telah berubah dan ia tidak akan mentolerir upaya-upaya serupa di masa mendatang. Ia menggunakan ungkapan khas dari daerah Maluku, 'adek pele putus melintang patah', untuk menggambarkan tekadnya yang kuat untuk memastikan proyek DME ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ungkapan ini mengandung makna bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi segala hambatan dan memastikan proyek ini berhasil. Lebih lanjut, Bahlil menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan proyek DME.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTBA, investor, serta masyarakat, untuk bersatu padu mendukung proyek ini. Bahlil juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan menghilangkan keraguan di antara para pemangku kepentingan. Ia berharap bahwa dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, proyek DME dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Proyek ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor LPG, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah batu bara, dan mendorong pengembangan industri hilir. Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan proyek DME. Ia memastikan bahwa PTBA akan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek DME untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Keberhasilan proyek DME ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan proyek-proyek hilirisasi lainnya di Indonesia, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal dan berkelanjutan





