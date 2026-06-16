Tantangan dan Prospek Industri Mebel RI Hadapi Gejolak 2026

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur menyebutkan bahwa industri mebel RI harus dapat beradaptasi dengan perubahan iklim global dan meningkatkan kualitas produksi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Ia juga mengatakan bahwa industri mebel RI harus dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan industri mebel dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam produksi produk mebel dan kerajinan.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur menyebutkan stabilitas terkait kepastian regulasi dan kepastian iklim investasi menjadi hal penting untuk mendorong produktivitas dan efisiensi produksi di tengah ketidakpastian global.

Pengusaha mebel berharap ke pemerintah termasuk ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyegerakan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan atas pajak yang telah dibayarkan sebagai modal yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis di industri padat karya. Di sisi lain, kredit murah dengan kemudahan aturan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh industri modal. Selain itu bantuan belanja teknologi dari Kementerian Perindustrian menjadi hal yang diharapkan oleh dunia usaha.

Abdul Sobur juga menekankan bahwa industri mebel RI harus dapat beradaptasi dengan perubahan iklim global dan meningkatkan kualitas produksi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Ia juga mengatakan bahwa industri mebel RI harus dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan industri mebel dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam produksi produk mebel dan kerajinan.

Selain itu, Abdul Sobur juga menekankan bahwa industri mebel RI harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam industri mebel dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Dengan demikian, industri mebel RI dapat meningkatkan daya saing dan kinerja di pasar global. Sebaliknya, jika industri mebel RI tidak dapat meningkatkan kualitas produksi, keterlibatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia, maka industri mebel RI akan terus mengalami kesulitan dan kehilangan daya saing di pasar global.

Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas produksi, keterlibatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia dalam industri mebel dan kerajinan. Dengan demikian, industri mebel RI dapat meningkatkan daya saing dan kinerja di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, industri mebel RI dapat menjadi industri yang kuat dan berdaya saing di pasar global. Dengan demikian, industri mebel RI dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, industri mebel RI dapat menjadi industri yang berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global





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