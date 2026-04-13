Tank Israel Tabrak Kendaraan UNIFIL di Lebanon, Tingkatkan Ketegangan Perbatasan

Insiden penabrakan kendaraan UNIFIL oleh tank Israel di Lebanon Selatan memicu kekhawatiran serius. UNIFIL melaporkan kerusakan berat dan pembatasan pergerakan, serta pelanggaran terhadap Resolusi PBB 1701. Kejadian ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi antara Israel dan Hizbullah, meningkatkan risiko bagi pasukan penjaga perdamaian.

Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon ( UNIFIL ) melaporkan bahwa sebuah tank Israel menabrak kendaraan pasukan penjaga perdamaian dalam dua kesempatan pada hari Ahad di Lebanon selatan, menyebabkan kerusakan berat dan membatasi pergerakan pasukan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel - Lebanon , yang telah menyaksikan peningkatan serangan udara dan darat Israel yang ditujukan ke target Hizbullah sejak bulan lalu.

UNIFIL menyebutkan bahwa militer Israel juga melepaskan tembakan peringatan di dekat pasukan penjaga perdamaian, memblokir jalan, dan menghancurkan kamera pengawasan. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Resolusi PBB 1701 yang menyerukan penghentian permusuhan dan penarikan pasukan dari wilayah perbatasan. Laporan tersebut menyoroti bahwa tentara Israel telah memblokir jalan di Bayada, Lebanon selatan, yang merupakan akses vital bagi posisi UNIFIL. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, pasukan Israel secara konsisten menghalangi pergerakan pasukan penjaga perdamaian di jalan ini, serta membatasi kebebasan bergerak mereka di daerah lain. UNIFIL, yang bertugas berpatroli di Lebanon selatan dekat perbatasan Israel sejak awal Maret, menekankan bahwa tindakan Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kebebasan bergerak pasukan penjaga perdamaian. Misi tersebut juga memperingatkan bahwa insiden-insiden ini menghambat kemampuan pasukan penjaga perdamaian untuk melaporkan pelanggaran oleh kedua belah pihak di lapangan, mengganggu fungsi kunci mereka dalam memantau dan melaporkan situasi di wilayah tersebut. Kejadian ini juga menambah kekhawatiran atas keselamatan pasukan penjaga perdamaian, terutama mengingat peningkatan serangan Israel di Lebanon. Sebelumnya, tiga pasukan penjaga perdamaian Indonesia tewas di Lebanon selatan bulan lalu. Penyelidikan awal PBB menemukan bahwa satu kematian disebabkan oleh tembakan tank Israel, sementara dua lainnya tewas akibat alat peledak improvisasi yang kemungkinan ditanam oleh Hizbullah. Insiden-insiden ini menyoroti risiko signifikan yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian dalam menjalankan mandat mereka di wilayah yang dilanda konflik. UNIFIL juga melaporkan bahwa tentara Israel telah menghancurkan kamera pengawas keamanan di markas UNIFIL di Naqura dan di lima posisi lainnya, serta menyemprot jendela gerbang akses pejalan kaki markas, menghalangi pandangan ke perimeter luar. Tindakan-tindakan ini semakin memperburuk situasi dan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen Israel terhadap keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian. UNIFIL menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian dan kebebasan bergerak mereka. Misi penjaga perdamaian PBB telah beroperasi di wilayah tersebut selama beberapa dekade, berfungsi sebagai penyangga antara Lebanon dan Israel, tetapi mandat mereka akan berakhir pada akhir tahun ini. Situasi ini diperparah oleh pernyataan Perdana Menteri Israel, Netanyahu, yang bersumpah akan meningkatkan eskalasi kecuali jika Hizbullah dilucuti senjatanya, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan konflik yang lebih luas di wilayah tersebut. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon semakin meningkat setelah Hizbullah meluncurkan serangan roket ke Israel sebagai balasan atas kematian seorang tokoh penting. Israel juga telah meningkatkan serangannya di Lebanon sebelum 2 Maret. Pertemuan antara Lebanon dan Israel dijadwalkan akan berlangsung di Washington pada 14 April untuk membahas gencatan senjata, tetapi eskalasi terbaru ini mengancam untuk menggagalkan upaya diplomatik. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk menemukan solusi damai dan memastikan keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional telah menyerukan pengekangan dan kepatuhan terhadap resolusi PBB. Selain itu, negara-negara anggota PBB telah menyampaikan kecaman terhadap serangan yang ditujukan pada pasukan penjaga perdamaian, termasuk dukungan dari 63 negara untuk Indonesia dalam mengecam serangan tersebut. Kejadian ini menekankan kebutuhan mendesak untuk menstabilkan situasi, melindungi pasukan penjaga perdamaian, dan mematuhi hukum internasional untuk mencegah eskalasi yang lebih lanjut. Seluruh pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk menghentikan kekerasan, menghormati mandat PBB, dan mencari solusi damai yang berkelanjutan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Kelanjutan dari insiden-insiden tersebut dapat memicu krisis kemanusiaan yang lebih besar, serta memperburuk kondisi keamanan di wilayah tersebut, yang juga berpotensi mengancam stabilitas regional





