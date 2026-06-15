Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol 0-0 di Piala Dunia 2026

Tim kecil Tanjung Verde berhasil mengamankan satu poin berharga setelah tahan imbang 0-0 melawan Spanyol di ajang Grup H Piala Dunia 2026. Kipas veteran Vozinha menjadi pahlawan dengan penampilan luar biasa yang mengamankan gawangnya.

Skuad Tanjung Verde merayakan hasil imbang 0-0 versus Spanyol di Grup H Piala Dunia 2026 , Senin (15/6/2026). Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar di awal turnamen.

Dengan populasi hanya sekitar 500 ribu jiwa dan menempati peringkat 64 dunia, Tanjung Verde mampu meredam kekuatan Spanyol yang saat ini berada di peringkat ketiga ranking FIFA. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol memang mendominasi penguasaan bola dan mengontrol jalannya pertandingan. Namun, tim berjuluk Blue Sharks tampil disiplin dan terorganisir dengan sangat baik, membuat para pemain La Roja kesulitan menciptakan peluang bersih. Peluang terbaik Spanyol di babak pertama lahir melalui Ferran Torres.

Memanfaatkan umpan Marc Cucurella, Torres melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang. Bola liar kemudian disambar Mikel Oyarzabal dengan sundulan cepat, tetapi berhasil dimentahkan oleh kiper veteran Tanjung Verde, Vozinha. Penampilan Vozinha menjadi salah satu kunci keberhasilan timnya meraih satu poin berharga. Kiper berusia 40 tahun tersebut tampil luar biasa sepanjang pertandingan dan kembali melakukan penyelamatan penting menjelang turun minum saat menepis sundulan Aymeric Laporte.

Meski lebih banyak bertahan, Tanjung Verde sesekali mampu melancarkan serangan balik yang cukup merepotkan pertahanan Spanyol. Upaya-upaya tersebut setidaknya memberikan ruang bernapas bagi lini belakang yang terus digempur. Memasuki babak kedua, Spanyol berusaha meningkatkan intensitas serangan. Fabian Ruiz sempat mengancam melalui tendangan jarak jauh, tetapi bola melambung di atas mistar.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente kemudian memainkan wonderkid Lamine Yamal pada menit ke-71. Kehadiran bintang muda Barcelona itu langsung membuat serangan La Roja lebih hidup dan berbahaya. Namun, Tanjung Verde kembali menunjukkan ketangguhan mereka. Pertahanan yang solid mampu mengawal Yamal dengan baik sehingga Spanyol tetap kesulitan menciptakan peluang emas.

Kesempatan terakhir Spanyol datang melalui Oyarzabal di menit-menit akhir pertandingan. Sayangnya, penyelesaian akhirnya masih melenceng dari sasaran sehingga skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Bagi Tanjung Verde, hasil ini bukanlah kebetulan. Keberhasilan mereka lolos ke putaran final Piala Dunia memang dibangun dari kekuatan lini pertahanan yang kokoh.

Dalam 10 pertandingan kualifikasi, mereka berhasil mencatatkan tujuh clean sheet. Satu poin melawan salah satu favorit juara menjadi bukti bahwa Tanjung Verde tidak datang ke Piala Dunia hanya sebagai pelengkap. Mereka kini mulai diperhitungkan sebagai tim yang mampu menghadirkan kejutan besar di turnamen ini. Selanjutnya, Tanjung Verde akan menghadapi Uruguay pada 22 Juni sebelum menutup fase grup dengan melawan Arab Saudi pada 27 Juni.

Jika mampu mempertahankan performa disiplin seperti saat menghadapi Spanyol, bukan tidak mungkin Blue Sharks kembali mencuri perhatian dunia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tanjung Verde Spanyol Piala Dunia 2026 Vozinha Grup H

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raksasa Spanyol Hadapi Negara Kecil Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal Absen?Timnas Spanyol menghadapi debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026. Akankah Lamine Yamal tampil atau absen? Simak prediksi dan fakta menarik laganya.

Read more »

Link Streaming Piala Dunia 2026: Spanyol vs Tanjung VerdeJadwal pertandingan dan link streaming matchday pertama Grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Tanjung Verde

Read more »

Jadwal Siaran Langsung Spanyol vs Tanjung Verde di Grup H Piala Dunia 2026Jadwal siaran langsung Spanyol vs Tanjung Verde di Grup H Piala Dunia 2026 bisa disaksikan lewat TVRI dan streaming. Simak waktu dan jadwal lengkapnya.

Read more »

Tanjung Verde Cetak Sejarah di Piala Dunia 2026: Cape Verde Verde Dapatkan Kemenangan atas SpanyolTim nasional sepak bola Tanjung Verde, atau Cape Verde, berhasil mengungguli Spanyol dalam pertandingan Grup H Piala Dunia 2026. Pencapaian ini didukung oleh pertahanan rapt rolledao dan tactical dynamism pelatih Bubista yang memenangkan pertarungan melawan La Furia Roja.

Read more »