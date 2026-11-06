Tangkap Pelapor Pencurian Motor di Jakut, Polisi Bongkar Jaringan di Jakarta Utara

Polres Metro Jaya menangkap pria berinisial MKF yang dituduh mencuri sepeda motor Honda Beat Street di Jakut. Pelaku diamankan dan barang bukti ditemukan, mengungkap jaringan pencurian lainnya.

Tim Operasi dan Narkotika (Opsnal) Unit Reskrim Polsek Pademangan berhasil menangkap seorang pria berinisial MKF, usia 33 tahun, yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta Utara. Penangkapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh seorang korban yang kehilangan kendaraannya pada pagi hari di akhir September 2026 lalu.

Mekanisme Pencurian Motor di Jakarta Utara

Kasus ini bermula pada Senin, 21 September 2026, ketika korban mengantar ibunya ke sekolah dan kembali ke rumah pada pukul 06.30 WIB. Setelah itu, korban berencana berjalan pagi bersama adiknya di Jalan Benyamin Sueb, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan.

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Sebelum berangkat, korban memarkir sepedanya di pinggir jalan. Selama kurang lebih 30 menit korban melakukan aktivitas jalan kaki menuju arah Kemayoran, pencuri aprovechando kesempatan tersebut untuk membobol kunci dan mengambil motor tersebut.

Ketika korban kembali ke lokasi parkir pada pukul 07.00 WIB, ia menemukan bahwa sepedanya sudah hilang. Kejadian ini menyebabkan korban menderita kerugian finansial sebesar Rp24 juta untuk mengganti satu unit sepeda motor yang hilang.

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Profil Pelaku dan Barang Bukti yang Disita

IPTU Rulli Jeremy Siregar, Kanit Reskrim Polsek Pademangan, menyatakan bahwa penangkapan MKF dilakukan tepat pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekira pukul 01.30 WIB. Lokasi penangkapan berada di Jalan RE Martadinata, Pademangan Barat, Jakarta Utara.

Pemeriksaan awal terhadap tersangka menunjukkan adanya indikasi keterlibatan dalam aksi pencurian. Saat dilakukan penggeledahan, tim petugas menemukan beberapa alat yang sering digunakan dalam pencurian, termasuk satu anak buah mata kunci, dua buah kunci L, dan satu gunting.

Barang bukti lainnya yang disita meliputi satu unit dompet dan satu unit Sepeda Motor Scoopy dengan nomor polisi B 4084 BUI. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa tersangka aktif melakukan aksi pencurian berulang kali di berbagai titik strategis.

Jangkauan Aksi Pencurian di Wilayah Jakarta

Menurut keterangan yang diperoleh dari tersangka, MKF telah melakukan aksi pencurian di beberapa lokasi berbeda di Jakarta Utara. Daftar target yang disebutkan meliputi Yamaha Nmax biru di Pademangan Timur dan Honda Beat merah di Pasar Nalo.

Selain itu, tersangka juga dituduh mengambil Yamaha Mio hitam di Pademangan Timur serta Honda Beat biru di kawasan Sunter. Aksi pencurian lainnya terjadi di Benyamin Sueb dengan motor Honda Beat Street hitam, Honda Beat Deluxe hitam di Sunter Agung, dan Vixion hitam di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

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Daftar panjang tersebut menunjukkan pola pergerakan tersangka yang sistematis menargetkan kendaraan yang diparkir di area terbuka tanpa pengawasan intensif. Setiap unit motor yang berhasil diambil dilaporkan memiliki jenis dan warna yang berbeda-beda.

Langkah Selanjutnya Pengembangan Kasus

Tim Opsnal saat ini membawa tersangka ke Polsek Pademangan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Fokus utama penyelidikan adalah pengembangan jaringan untuk mengidentifikasi kelompok lain yang mungkin terlibat dalam aksi serupa.

Proses hukum akan dilanjutkan dengan upaya menelusuri jejak penadah hasil curian yang menjadi bagian dari rantai pencurian tersebut. Penindakan ini diharapkan dapat menghentikan kegiatan kriminal yang merugikan masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait jaringan pencurian atau penadah yang bekerja sama dengan tersangka, polisi membuka jalur komunikasi untuk pengembangan kasus. Keamanan properti tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga ketertiban umum di kawasan Pademangan.

Kasus ini menjadi pengingat bagi warga untuk lebih ekstra hati-hati dalam memarkir kendaraan, terutama di area yang kurang terpantau. Polisi tetap akan melakukan patroli intensif di titik-titik rawan pencurian untuk mencegah terulangnya peristiwa yang sama di masa mendatang.