Tangkap Listyo Sigit Prabowo: Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lain, yang menyebabkan penahanan di Rutan Bareskrim.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), kini harus menghadapi konsekuensi hukum berat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penahanan ini terjadi secara drastis bagi seorang pejabat setingkat jenderal bintang tiga yang sebelumnya memegang kepercayaan tinggi dalam struktur keamanan nasional Indonesia. Proses penindakan tersebut menandai akhir dari karier panjang Listyo di tubuh kepolisian dan memulai babak baru kehidupan hukumnya di balik jeruji besi.

Detil Tindakan Penyadapan Tanpa Surat Resmi

Kabareskrim Irjen Pol Asep Safrudin menguraikan bahwa Listyo bersama dua koleganya, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi, diduga memerintahkan kegiatan penyadapan tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku. Aksi penyadapan tersebut berlangsung selama periode tahun 2025 hingga 2026 dengan karakteristik yang sangat mencurigakan karena tidak dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).

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Sasaran dari aktivitas penyadapan ilegal ini jauh lebih luas daripada sekadar komunikasi pribadi. Data pemeriksaan menunjukkan bahwa target meliputi nomor telepon Presiden Republik Indonesia, berbagai pejabat negara tingkat tinggi, tokoh politik berpengaruh, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan media, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha nasional terkemuka. Keluasan sasaran ini mengindikasikan skala operasi pengintaian yang sistematis dan masif.

Penghapusan Bukti Digital pada Sistem LIMS

Salah satu unsur pidana yang paling serius dalam kasus ini adalah upaya pembungkaman jejak digital oleh para tersangka. Listyo dan kedua tersangka lainnya diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Perintah penghapusan data krusial ini dilakukan pada bulan Oktober 2026, tepat sebelum atau saat investigasi mulai mengarah ke arah mereka.

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Tindakan destruktif terhadap bukti elektronik di sistem LIMS ini memperkuat dugaan niat jahat untuk menutupi jejak operasional penyadapan yang dilakukan secara diam-diam. Kehadiran perintah penghapusan data tersebut menjadi titik temu penting yang menghubungkan para tersangka dengan pelanggaran integritas sistem pengawasan hukum yang seharusnya bersifat transparan dan terakreditasi.

Riwayat Jabatan dan Penghargaan Terakhir

Sebelum akhirnya mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, hidup Listyo Sigit Prabowo telah mencatatkan momen-momen bersejarah yang kontras dengan situasi saat ini. Pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo di Istana Negara, Jakarta. Penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 85 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.

Langkah pemberhentian Listyo dari jabatan Kapolri yang dijabat sejak tahun 2021 dilakukan bersamaan dengan pelantikan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya. Suyudi menjalani fit and proper test pada hari yang sama dan langsung dilantik menjadi Kapolri baru. Setelah dicopot dari kepolisian, Listyo kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman dalam prosesi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Aktivitas Pasca-Pemberhentian dan Pertemuan Buruh

Meskipun telah kehilangan jabatannya sebagai Kapolri, Listyo tetap aktif menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Presiden. Pada Jumat tanggal 2 Oktober 2026, ia hadir dalam upacara tradisi penyerahan Panji-Panji Polri di Lapangan Bhayangkara. Acara serah terima jabatan antara Listyo dan Suyudi Ario Seto dihadiri oleh 2.242 personel yang mewakili masing-masing direktorat di lingkungan Polri.

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Tiga hari kemudian, pada Selasa tanggal 6 Oktober 2026, Listyo menerima perwakilan 13 kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini berlangsung setelah para buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, dengan salah satu perwakilan yang hadir adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea.

Posisi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Listyo juga mendapat arahan untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah menjelang dua tahun masa pemerintahan. Ia melaporkan perkembangan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintahan kepada Presiden. Namun, fokus perhatian aparat penegak hukum kini beralih sepenuhnya pada proses hukum terkait tuduhan penyadapan ilegal.

Keputusan Bareskrim Polri menetapkan Listyo, Ahrie, dan Eko sebagai tersangka menandakan awal dari proses penyidikan formal. Para tersangka kini berada dalam tahanan kepolisian dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan komunikasi negara dan akuntabilitas pejabat tinggi militer serta kepolisian.