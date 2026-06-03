Bruno Moreira menerima banjir ucapan perpisahan dari pemain, mantan pemain, dan legenda Persebaya Surabaya setelah resmi meninggalkan Green Force pada 2 Juni 2026.

Tangis perpisahan untuk Bruno Moreira , Jacksen F. Tiago, hingga Rendi Irwan Kompak. Lepas sang kapten Persebaya Surabaya , Bruno Moreira menerima banjir ucapan perpisahan dari pemain, mantan pemain, dan legenda Persebaya Surabaya setelah resmi meninggalkan Green Force pada 2 Juni 2026.

Bruno Moreira menerima banjir doa dan salam perpisahan dari pemain, mantan pemain, hingga legenda Persebaya Surabaya setelah memutuskan hengkang pada Selasa (2/6). Kepergian sang kapten menandai berakhirnya perjalanan empat musim yang penuh kenangan, prestasi, dan ikatan emosional bersama Green Force serta Bonek dan Bonita. Keputusan Bruno Moreira meninggalkan Persebaya Surabaya menjadi kabar yang mengaduk perasaan banyak pihak. Sosok asal Brasil itu bukan hanya pemain asing biasa, tetapi telah menjelma menjadi figur penting di ruang ganti maupun di lapangan.

Dulu dipilih Aji Santoso untuk investasi masa depan, kini Bruno Moreira tinggalkan warisan di Persebaya Surabaya. Francisco Rivera menjadi salah satu yang paling awal memberikan respons. Pemain asal Meksiko tersebut menuliskan kalimat singkat namun penuh makna. 5 bintang asing hengkang sekaligus! Bernardo Tavares mulai cuci gudang, Persebaya Surabaya siapkan wajah baru.

Milos Raickovic juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada sang kapten. Gelandang asal Montenegro itu mengaku senang pernah berbagi lapangan bersama Bruno Moreira.

'Capt, senang sekali bisa berbagi lapangan denganmu. Semoga sukses, semuanya berjalan dengan baik!

' tulis Milos Raickovic. Sementara itu, Risto Mitrevski menyebut Bruno Moreira sebagai mesin tim. Bek asal Makedonia Utara tersebut mendoakan kesuksesan bagi pemain berusia 27 tahun itu.

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Bruno Moreira Persebaya Surabaya Green Force Bonek Bonita

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