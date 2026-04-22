Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla, Wapres Gibran Sebut JK Sebagai Mentor dan Teladan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi klaim Jusuf Kalla mengenai peran politiknya terhadap Jokowi dengan sikap santun dan penuh rasa hormat, menyebut JK sebagai mentor serta teladan bagi bangsa.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini memberikan tanggapan yang menyejukkan terkait pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla . Dalam sebuah kesempatan saat memberikan pesan menyambut masa mudik hari raya Nyepi dan Lebaran Idulfitri 2026 pada Minggu (15/3/2026), Gibran memilih untuk tidak terjebak dalam polemik politik yang sempat memanas.

Alih-alih meladeni klaim mengenai sejarah karier politik ayahnya, Joko Widodo, Gibran justru menunjukkan sikap hormat dan apresiasi yang tinggi terhadap sosok Jusuf Kalla. Baginya, Jusuf Kalla bukan sekadar senior di pemerintahan, melainkan sosok mentor sekaligus idola yang memiliki rekam jejak panjang dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa kontribusi Jusuf Kalla sangat nyata dan tidak terbantahkan, terutama dalam perannya menangani berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Gibran, pengalaman panjang Jusuf Kalla sebagai politisi senior sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia merupakan teladan yang patut dicontoh oleh generasi muda maupun para pejabat saat ini.

Gibran menekankan bahwa di tengah dinamika politik yang seringkali penuh dengan perdebatan, menjaga etika dan rasa hormat kepada para tokoh bangsa adalah hal yang sangat krusial. Pernyataan ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian diskusi publik yang sebelumnya sempat ramai membicarakan klaim Jusuf Kalla terkait proses perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dari Solo menuju Jakarta.

Sebagaimana diketahui, polemik ini bermula saat Jusuf Kalla menyatakan bahwa dirinya memiliki peran signifikan dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden. Dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu (18/4/2026), Jusuf Kalla menceritakan bagaimana ia mendampingi Jokowi di Pilpres 2014 atas permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ia bahkan sempat melontarkan pernyataan bahwa Jokowi bisa menduduki jabatan presiden karena peran strategisnya sebagai gubernur saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo sendiri sempat memberikan respons singkat yang merendah dengan menyebut bahwa dirinya hanyalah sosok biasa. Kini, dengan adanya klarifikasi dan pernyataan santun dari Gibran, diharapkan publik dapat melihat bahwa hubungan antar elite politik tetap terjaga dalam koridor saling menghargai sejarah dan dedikasi masing-masing tokoh demi stabilitas nasional menjelang perayaan hari besar keagamaan.





