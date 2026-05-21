Tangerang Kota Buka Jobfair Online Untuk 693 Lowongan Kerja - PTпустиi, 18-30 Mei

Pemerintah Kota Tangerang kembali membuka kesempatan kerja bagi masyarakat melalui Jobfair Online edisi Mei 2026. Sebanyak 693 lowongan kerja dari 10 perusahaan tersedia dan dapat diakses secara daring mulai 18 hingga 30 Mei 2026.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan program Jobfair Online menjadi salah satu langkah Pemkot Tangerang memperluas akses informasi lowongan kerja, sekaligus mempermudah proses perekrutan tenaga kerja.

"Dalam pelaksanaan Jobfair Online kali ini, terdapat 37 formasi jabatan yang dibuka untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMA/sederajat, D3, hingga S1," katanya. Salah satu perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam bursa kerja online tersebut adalah PT Pharos Indonesia, PT Indomarco Prismatama, PT BFI Finance Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, PT Timexs Indonesia, hingga PT Indo Taichen Textile Industry. Ada berbagai posisi yang ditawarkan dalam Jobfair Online Mei 2026 ini.

Mulai dari telemarketing, store crew, helper, sales representative, programmer, quality control staff, account officer, operator obras, hingga IT programmer. Ujang menjelaskan kebutuhan tenaga kerja lulusan SMA atau sederajat masih mendominasi dengan total 220 formasi. Selain itu, tersedia pula lowongan bagi lulusan D3 dan S1 untuk berbagai bidang profesional maupun teknis.

"Melalui Jobfair Online ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia sesuai kompetensi dan minat masing-masing," katanya. Semua informasi lengkap mengenai daftar lowongan kerja serta tata cara pendaftaran dapat dipantau melalui kanal resmi ketenagakerjaan Kota Tangerang





