Tanda-tanda Pekerjaan Dampak Kesehatan Mental dan Cara Tetap Sehat

Pekerjaan yang terlalu berat dan dilakukan secara berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Beberapa tanda yang menunjukkan pekerjaanmu mulai berdampak pada kesehatan mental adalah stres dan tertekan secara emosional, merasa buruk saat bekerja, mudah marah karena hal kecil, menanti libur, resign, atau pensiun, tidak ingin membahas pekerjaan, tidak suka berbaur dengan rekan kerja, kehilangan motivasi dan minat pekerjaan, dan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk tetap sehat, pastikan untuk segera melakukan sesuatu guna menanganinya.

Ilustrasi pekerjaan (Pexels) JawaPos.com - Sebagai seorang pekerja, wajar jika kamu mengerahkan segala upaya demi pekerjaan tersebut. Mulai dari waktu, tenaga, hingga pikiran, semuanya dicurahkan demi hasil yang baik serta meniti tangga karier.

Bagi sebagian orang, pekerjaan adalah prioritas utama dibandingkan hal lain. Hal inilah yang membuat mereka memperlakukan pekerjaan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat oleh kegiatan lainnya. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena kehidupan setiap orang berbeda-beda. Namun, ada kalanya pekerjaan membawa efek tertentu pada kehidupan seseorang.

Mulai dari efek kesehatan fisik maupun kesehatan mental, pekerjaan yang terlalu berat dan dilakukan secara berlebihan bisa berdampak buruk bagimu. Tentunya, pembahasan terkait efek fisik dari beban kerja berlebih sudah banyak dikupas oleh berbagai pihak. Namun, belum banyak orang yang memperbincangkan efek pekerjaan terhadap kesehatan mental. Dilansir dari All in Therapy Clinic dan Lightfully , berikut ini merupakan tanda bahwa pekerjaanmu mulai berdampak pada kesehatan mental dan bagaimana cara untuk tetap waras





