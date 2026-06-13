Tanda-tanda Kedatangan Tahun Baru Islam: Bulan Muharram sebagai Syahrullah

Tahun baru Islam ditandai dengan berakhirnya bulan Dzulhijjah dan masuknya bulan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan Allah. Artikel ini mengupas tanda-tanda Agustusiyah, keutamaan puasa Muharram, serta hari Asyura berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits.

Secara syar'i, kedatangan bulan suci ini ditandai dengan munculnya hilal atau metode istikmal Dzulhijjah. Ketetapan ini bersandar langsung pada dalil Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 36 mengenai jumlah dua belas bulan yang telah ditetapkan di sisi Allah.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitab Keutamaan Asyura dan Bulan Muharram menerangkan bahwa Muharram adalah Syahrullah (Bulan Allah). Penanda spiritual ini menegaskan keagungan derajatnya, di mana setiap amal shalih akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah. Oleh sebab itu, penentuan awal tahun baru Hijriah sudah sepatutnya disikapi dengan peningkatan ibadah, bukan mistisisme. Kesadaran batin untuk berbenah diri menjadi esensi utama umat Islam dalam menyambut datangnya pergantian tahunnya.

Merangkum berbagai sumber, berikut ini adalah tanda-tanda datangnya tahun baru Islam yang perlu diketahui. Tanda paling fundamental yang menandai akan datangnya tahun baru Islam adalah berakhirnya bulan Dzulhijjah. Dalam sistem penanggalan Hijriyah yang disepakati para sahabat di masa Khalifah Umar bin Khattab RA, Dzulhijjah merupakan bulan ke-12 sekaligus bulan terakhir dalam setahun. Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah menjelaskan hakikat ini dengan sangat indah: Sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan haram (Muharram) dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram (Dzulhijjah).

Pernyataan ini sebagaimana dinukil dalam kitab Latha'iful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, menunjukkan bahwa pergantian tahun dalam Islam bukanlah sekadar perputaran waktu yang hampa makna, melainkan sebuah siklus yang diapit oleh dua bulan yang dimuliakan Allah. Secara praktis, datangnya tahun baru Islam ditandai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan masuknya waktu Maghrib. Saat itu pulalah 1 Muharram secara resmi dimulai.

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama RI, 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 16 Juni 2026, sehingga pergantian tahun berlangsung pada Senin malam, 15 Juni 2026 setelah Maghrib. Ketika 1 Muharram telah tiba, umat Islam memasuki salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. (QS.

At-Taubah: 36) Dalam kitab Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram yang disusun oleh Tim Bimbingan Islam, Yayasan Bimbingan Islam, dijelaskan bahwa empat bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah SAW bersabda: Waktu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci).

Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679) Ibnu Rajab rahimahullah dalam Latha'iful Ma'arif menegaskan, demikian itu menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut. Dan Allah tidaklah menyandarkan sesuatu kepada diri-Nya kecuali sesuatu tadi terhitung makhluk pilihan-Nya.

Datangnya bulan Muharram adalah tanda bahwa umat Islam memasuki bulan yang dimuliakan, sehingga wajib menjauhi segala bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan meningkatkan amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam buku Misteri Bulan 'Asyuro Antara Mitos dan Fakta karya Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman Abu Ubaidah Yusuf, bahwa bulan Muharram atau dalam istilah Jawa dikenal dengan nama bulan Suro adalah bulan Allah yang sangat agung.

Salah satu tanda paling jelas dari datangnya tahun baru Islam adalah dianjurkannya puasa sunnah di bulan Muharram. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Puasa yang paling afdhal setelah (puasa) Ramadhan adalah (puasa) di bulan Allah, Al-Muharram. (HR. Muslim no. 1163) Dalam kitab Bulan Muharram dan Keutamaan Berpuasa di Dalamnya, Ustadz Abu Ahmad Said Yai menjelaskan bahwa puasa di bulan Muharram adalah puasa sunnah yang paling utama dibandingkan puasa sunnah di bulan-bulan lainnya.

Hal ini tidak menafikan bahwa hari-hari tertentu seperti hari Arafah, enam hari di bulan Syawal, atau hari Senin-Kamis juga memiliki keutamaan tersendiri. Namun secara umum, keutamaan puasa di bulan Muharram sangat istimewa karena bulan ini dinisbatkan secara khusus kepada Allah SWT sebagai Syahrullah (Bulan Allah). Lebih khusus lagi, kedatangan bulan Muharram membawa kabar gembira tentang datangnya hari Asyura-tanggal 10 Muharram.

Dalam kitab 33 Faidah Seputar Asyura dan Muharram, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa puasa Asyura memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, berdasarkan hadits: Berpuasa pada hari Asyura, sungguh saya berharap (ihtisab) kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. (HR





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Tahun Baru Islam Bulan Muharram Syahrullah Hijriah Asyura Puasa Sunnah Bulan Haram

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